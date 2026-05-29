Irujo visita la planta de Erekaldea en Orkoien y destaca la capacidad industrial y exportadora del grupo Wisco

El consejero Mikel Irujo y Garbiñe Basterra, en su visita a la planta de Orkoien. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha visitado recientemente la planta de Erekaldea, ubicada en Orkoien y perteneciente al grupo Wisco, una compañía industrial con "fuerte" implantación en Navarra.

Erekaldea es una empresa especializada en la fabricación, diseño y montaje de estructuras metálicas de alta complejidad, con varias décadas de experiencia en el sector. Su actividad se centra en ofrecer soluciones industriales integrales que abarcan desde la ingeniería y fabricación de piezas y conjuntos bajo plano hasta la ejecución completa de estructuras metálicas para distintos sectores industriales, incluyendo energía, infraestructuras y bienes de equipo.

Durante la visita, el consejero ha podido conocer de primera mano la actividad de esta planta especializada, así como los principales proyectos y líneas de trabajo que el grupo desarrolla actualmente para sectores estratégicos como el eólico, tanto 'offshore' como 'onshore', además de otros ámbitos industriales de alto valor añadido.

El grupo Wisco está integrado por siete empresas y cuenta en Navarra con dos centros productivos: la planta de Erekaldea y una fundición de bronce industrial situada en Betelu, siendo unos de los cinco principales actores a nivel mundial en la fabricación de bronce industrial. En conjunto, la compañía alcanza una facturación de 150 millones de euros, de los que alrededor de 100 millones corresponden a exportaciones, en los cinco continentes y en más de 50 países, reflejo de su sólida posición en mercados internacionales.

MÁS DE 300 PERSONAS EMPLEADAS

Además, el grupo emplea a 308 personas y mantiene una actividad vinculada a proyectos industriales de referencia, entre ellos distintos pedidos para compañías del ámbito de las energías renovables y también de una empresa del ámbito de la automoción, como es el caso de la planta de Mobis en el Valle de Elorz.

Durante el encuentro, Irujo ha destacado "la capacidad de adaptación, innovación y proyección internacional de empresas industriales navarras como Wisco, que contribuyen a consolidar un tejido productivo competitivo y generador de empleo de calidad". Asimismo, ha subrayado la importancia de seguir reforzando sectores estratégicos vinculados a la transición energética y a la industria avanzada.

Por su parte, Javier Bollo, CEO de Grupo Wisco, Diego Mendióroz, director Industrial de Grupo Wisco, y Eduardo Vidaurre, director Industrial UNEM, han trasladado al consejero los principales retos y oportunidades que afronta actualmente la compañía en un contexto marcado por la aceleración de la transición energética, la fuerte presión sobre la cadena de suministro eólica a nivel global, la necesidad de incrementar capacidad productiva para responder al crecimiento del mercado 'offshore', y la exigencia de mantener altos niveles de competitividad e innovación frente a la competencia internacional.

En este escenario, ha explicado el Gobierno foral, la apuesta por la inversión continua en tecnología, talento y procesos "se consolida como una de las palancas clave para reforzar el posicionamiento del grupo en los mercados estratégicos".