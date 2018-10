El jefe de la Policía Nacional en Navarra apela a la coordinación y pide "lealtad" entre cuerpos policiales

Publicado 02/10/2018 13:40:49 CET

El delegado del Gobierno afirma que "en esta tierra no sobra nadie" y dice que se trabaja para que "la coordinación sea efectiva"

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe superior de la Policía Nacional en Navarra, Daniel Rodríguez, ha apelado a la coordinación policial con el fin de "evitar la duplicación de los esfuerzos y las acciones divergentes e incluso contradictorias, siendo para ello necesaria una absoluta lealtad recíproca entre todos los cuerpos policiales que trabajamos en la Comunidad foral".

Daniel Rodríguez ha intervenido este martes en un acto en el acuartelamiento de Beloso Alto para conmemorar el Día de la Policía Nacional, que ha reunido a numerosas autoridades, como el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve; o el coronel jefe de la Guardia Civil en la Comunidad foral, José Santiago Martín Gómez.

Como representante del Gobierno de Navarra ha acudido el director general de Interior, Agustín Gastaminza. También ha asistido el jefe de la Policía Foral, Torcuato Muñoz. Asimismo, han acudido el presidente de UPN, Javier Esparza, la secretaria general del PSN, María Chivite, y la presidenta del PPN, Ana Beltrán.

Durante su intervención, el jefe de la Policía Nacional ha señalado que "este año ha tenido especial protagonismo el término coordinación" y ha afirmado que se trata de un "principio básico de la organización administrativa de rango constitucional".

El delegado del Gobierno también se ha referido a este asunto, para apuntar que el reto que se marcó al acceder al cargo fue el de "mejorar en lo posible la coordinación de todos los cuerpos". "Ya estamos trabajando y lo seguiremos haciendo con los cuerpos policiales y con el Gobierno de Navarra para que esa coordinación sea efectiva en todo momento. Estamos convencidos de que redundará en el beneficio de la ciudadanía en su conjunto", ha indicado.

Según ha afirmado Arasti, "en esta tierra no sobra nadie". "Todos sumáis y gracias a ese trabajo conjunto con realizáis con Guardia Civil, Policía Foral y policías municipales tenemos una comunidad más segura", ha dicho a los agentes de la Policía Nacional.

Tanto Arasti como Daniel Rodríguez han citado la intervención que realizó la Policía Nacional el pasado mes de agosto en el barrio pamplonés de San Jorge, donde un hombre presuntamente asesinó al padre de su novia y posteriormente se atrincheró en su domicilio. Rodríguez ha defendido que "la actuación policial fue ejemplar en todos los aspectos, tanto en el de coordinación con la Policía Municipal de Pamplona como en la gestión de la actuación y posterior resolución de la misma, procediendo a la detención del autor, sin producirse incidente alguno". Arasti también ha resaltado la intervención de la Policía Nacional en este suceso.

LA TASA DE CRIMINALIDAD EN NAVARRA, POR DEBAJO DE LA MEDIA

Durante el acto, Daniel Rodríguez ha explicado que éste es su séptimo año al frente de la jefatura superior de Policía en Navarra y este es en el que "más satisfecho" se siente por la labor realizada. "Desde 2012 hemos venido padeciendo la reducción progresiva año tras año de nuestros recursos humanos, siendo este año en el que más nos hemos resentido, y a pesar de ello hemos seguido manteniendo el tipo", ha indicado.

El jefe de Policía ha destacado que "la tasa de criminalidad sigue estando por debajo de la media nacional, reduciendo los delitos que más nos afectan, como son los robos contra el patrimonio, los robos con violencia y los hurtos". "Siendo menos, hemos hechos más, es decir, hemos sido más eficaces y más eficientes", ha indicado.

También ha aprovechado su intervención para afirmar que "la Policía Nacional es una institución fuerte, muy fuerte, que no sólo da seguridad, sino también cohesión y estabilidad a España, a pesar de algún sinvergüenza sin escrúpulos tristemente famoso".

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE ETA

Además, Daniel Rodríguez ha recordado a los policías nacionales víctimas de ETA, "vilmente asesinados por una banda de malnacidos" y ha dicho que es necesario este recuerdo porque "día tras día veo cómo se intenta blanquear el pasado de los que durante décadas han sembrado España de dolor y sufrimiento, y se muestran como héroes los que durante años no solo no han condenado los atentados terroristas, sino que desde las instituciones y públicamente se han dedicado a jalearlos y justificarlos". "Tratan de que veamos a las víctimas del terrorismo como algo del pasado y eso no debemos permitirlo, siempre hemos de tenerlas presentes. No cometamos la traición de olvidarlas", ha pedido.

Rodríguez ha tenido una mención expresa para los policías nacionales Bonifacio Martín Hernández y Julián Embid Luna, asesinados hace 15 años en la localidad en Sangüesa, y que fueron las últimas víctimas mortales de la banda terrorista en Navarra.

También ha recordado a las víctimas el delegado del Gobierno en Navarra, que ha destacado que la Policía Nacional ha sufrido en la Comunidad foral "el acoso, la persecución y el terrorismo de ETA" y ha señalado que, aunque en mayo "se abrió un nuevo escenario con la disolución" de la banda terrorista ETA, "esto no acaba aquí". "Desde el Gobierno de España seguimos trabajando para hacer justicia a las víctimas, para construir una memoria fiel a nuestra historia reciente y a lo que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, sin distorsiones ni manipulaciones", ha destacado.

Arasti ha señalado que la Policía Nacional y el resto de Cuerpos de Seguridad del Estado han sido "claves" en el fin de ETA y les ha traslado su "agradecimiento por su valentía, compromiso y sacrificio". "Tenéis que saber que la mayoría social de esta Comunidad está con vosotros y que jugáis un papel esencial en Navarra. En esta tierra no sobra nadie. Todos sumáis y gracias a ese trabajo conjunto que realizáis con Guardia Civil, Policía Foral y policías municipales tenemos una comunidad más segura", ha indicado.

En este sentido, ha valorado la labor que realiza la Policía Nacional "en defensa del bien común y de nuestro Estado de Derecho, garantizando la aplicación de la ley, reservando nuestra constitución y contribuyendo a hacer de nuestra comunidad una de las regiones más seguras y con menos tasa de criminalidad de toda España.

ENTREGA DE CONDECORACIONES

En el transcurso del acto, han sido condecorados con la cruz al mérito policial con distintivo blanco 36 agentes de la jefatura de Policía Nacional y otros dos de Tudela, así como ocho personas ajenas al cuerpo. También se han entregado 24 diplomas de seguridad privada y una metopa por colaboración con Policía Nacional a un inspector de Policía Municipal de Pamplona. El acto ha concluido con el homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio.