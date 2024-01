José Luis Centella pide una candidatura de izquierdas "amplia" para las elecciones europeas de junio

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Partido de la Izquierda Europea y presidente del PCE, José Luis Centella, ha destacado la importancia de contar con "candidaturas unitarias, amplias, que puedan permitir que realmente en España se aporte mayor número de diputados y diputadas a las fuerzas de izquierda" de cara a las elecciones europeas, que tendrán lugar en el mes de junio.

Así lo ha indicado este jueves, en una rueda de prensa en Pamplona en la que ha comparecido junto a la responsable de Relaciones Internacionales del Partido de la Izquierda Europea, Maite Mola, el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, y la secretaria de Organización de Izquierda Unida de Navarra, Mª Eugenia San Martín.

Tras apostar por "la más amplia unidad de la izquierda en torno a unas elecciones que son muy importantes", ha asegurado que "vamos a poner toda la carne en el asador".

Según ha añadido, algunos partidos "van a intentar que estas elecciones sean la segunda vuelta" de las elecciones generales y de las municipales. Sin embargo, "la gente de Navarra debe saber que pase lo que pase en el mes de junio, el Parlamento de Navarra va a seguir siendo el mismo, el Ayuntamiento de Pamplona va a seguir siendo el mismo".

Ha destacado Centella que "en Europa se deciden cosas muy importantes, muy importantes que nos afectan diariamente", y que "Navarra, que es una comunidad que tiene importantes relaciones con la Unión Europea, también se la juega".

Tras incidir en que "la Unión Europea no es ningún ente abstracto, no es ningún fantasma que anda por ahí", ha remarcado que la UE "es un conjunto de instituciones que inciden en el precio de la gasolina, que inciden en las importaciones y las exportaciones de las empresas".

A su juicio, "la Unión Europea se ha construido mal, se ha construido al servicio de las multinacionales y intereses económicos que, además, han fracasado". Por ello, ha apostado por "otro modelo de articulación en Europa, que esté al servicio de los ciudadanos".

"La Unión Europea, en política internacional, está al servicio de la OTAN. Y eso nos ha llevado a emprender una campaña de sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania. Sanciones que son un fracaso", ha dicho, tras considerar que actualmente Rusia "no está ni mejor ni peor en la guerra por las sanciones". "Sin embargo, Navarra, que con Rusia tenía el puesto número 29 en lo que son sus relaciones comerciales, hoy están en peligro esas relaciones", ha advertido.

Según ha apuntado, "está peligrando la automoción, las semillas, las conservas, los vinos, los aceites, que Navarra puede exportar". Por lo tanto, ha reclamado un Parlamento europeo "que diga que hay que parar las sanciones, porque las sanciones no han dado resultado, han sido un fracaso".

"Hoy Rusia no está más débil en la guerra por las sanciones. ¿Quién está más débil? Los agricultores, las empresas navarras y de todo el Estado, porque son los que sufren esas consecuencias. ¿Quién está más fuerte? Los que lo sustituyen. Porque Rusia cambia de clientes. Las empresas navarras tienen más dificultad", ha manifestado.

Por otro lado, ha considerado que en las próximas elecciones europeas "hay que plantear que no puede seguir la política de austeridad", pues conlleva "recortes y restricciones". A su juicio, la Unión Europea "no puede tratar de impedir que el Gobierno de España suba el salario mínimo, que haga una política social para evitar los desahucios, que haga una política de equilibrio salarial, porque no se puede admitir recortes y sanciones".

En otro orden de cosas, ha apuntado de que "del próximo Parlamento Europeo va a depender que la Unión Europea se adhiera en su conjunto al convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres" para que se considere como violencia "tipo de delitos, como pueden ser la violencia física, la psicológica, la sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzado, es decir, todo aquello que sea realmente agresión a la mujer".

"Por lo tanto, es importante que estas elecciones se tomen en serio. Que nos diga el Partido Popular, que nos diga el Partido Socialista qué opinan sobre estas cosas. Que tenemos todo el año para hablar de la ley de amnistía, para hablar de todo lo que se quiera. Pero cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de los problemas de la gente", ha reivindicado.

Por su parte, Guzmán ha señalado que este jueves Izquierda Unida de Navarra ha celebrado una jornada de trabajo con el Partido de la Izquierda Europea (PIE) para poner "en marcha nuestros procesos para trabajar de cara a las próximas elecciones europeas". "Aunque en muchas ocasiones parece que las elecciones europeas no son importantes o por lo menos buena parte de la ciudadanía no lo considera como algo importante, hay que señalar que hoy, en buena medida, las políticas locales, autonómicas y también estatales vienen determinadas por las decisiones que se toman en la actualidad en las instituciones europeas", ha subrayado.

Además, ha considerado que en el caso de una región transfronteriza como es Navarra, "estas elecciones tienen un doble papel o tienen una doble importancia". A su juicio, "Navarra debe de seguir desempeñando un papel clave en esos organismos de coordinación plurirregional en los cuales participamos", que son en torno a 65. "Y en esos espacios, nuestra comunidad debe seguir desempeñando un papel clave y también debe ser la punta de lanza que defienda la construcción de otra Europa más social al servicio de las mayorías sociales de Navarra", ha remarcado.