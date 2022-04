Juan Carlos Unzué: "No podemos permitir que un enfermo quiera morir porque sienta que es una carga inasumible"

El ex guardameta y entrenador ha participado en un encuentro con 400 graduados de la Universidad de Navarra

PAMPLONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

"No podemos permitir que un enfermo quiera morir porque sienta que es una carga inasumible". Así lo ha afirmado en la Universidad de Navarra Juan Carlos Unzué, ex guardameta del C.A. Osasuna, Barcelona o Sevilla, entre otros, en el 'Alumni Meeting Navarra'. En el encuentro, organizado conjuntamente por Alumni Universidad de Navarra, ISSA School of Applied Management y la Asociación Navarra de ELA (ANELA), han participado más de 400 personas.

Durante la conferencia, titulada 'Una vida plena', les ha hablado de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), de la que fue diagnosticado en 2019 y que actualmente padecen 4.000 personas en España.

El deportista ha explicado que se trata de una enfermedad degenerativa que tiene una esperanza de vida de entre tres y cinco años, que no tiene cura y cuyos cuidados (como un respirador o una persona que te acompañe durante todo el día cuando eres totalmente dependiente) no es asumible por cualquier familia: "Es una enfermedad muy clasista y me duele. Poco a poco hemos ido viendo movimientos, pero es muy lento. Por eso pido a los políticos que agilicen las soluciones, porque esta enfermedad no espera", ha dicho.

Según ha indicado Unzué, actualmente el 80% de la inversión para investigar proviene del ámbito privado y tan sólo el 20% tiene ayuda pública. "No creo que yo me pueda beneficiar de la cura de esta enfermedad, pero sí tengo esperanza en que, dentro de poco, con las investigaciones, se pueda ralentizar el avance de la misma", ha expuesto.

El guardameta ha destacado la importancia de aprender a vivir el aquí y ahora. "Tengo muchos motivos para pensar que tengo una vida plena. Me siento útil, tengo una motivación para poder seguir adelante cada día y disfruto del camino. No desaprovecho ni un solo minuto. Me siento reforzado e inspirado", ha indicado.

Para él la empatía, la resiliencia y el compromiso son tres valores que le ha inculcado el deporte y que le han servido de gran ayuda estos tres últimos años. Ha recordado que el ser humano tiene una capacidad de adaptación enorme y ha hecho hincapié en la palabra "aceptar" para poder vivir las malas cartas que nos puedan tocar de la mejor manera posible. Asimismo, Unzué ha animado a los asistentes a tener humildad para transmitir la debilidad cuando surge un problema bloqueante: "Todos tenemos alguien de confianza a quien contárselo que seguramente nos ayudará a encontrar la solución".

El próximo 6 de julio lanzará el chupinazo que marcará el comienzo de los Sanfermines de 2022. Preguntado por si estaba ensayando, ha respondido con simpatía: "¿Cómo se entrena uno para ello? Eso no se entrena, es como los penaltis. En el entrenamiento tú vas allí, mejoras tu técnica, tienes tu golpe, y la metes en la escuadra. Después llega el día del partido y el portero en vez de medir 1,80 escaso, como medía yo, de pronto les parece que mide dos metros y medio y se hace la portería pequeña. Yo creo que eso es lo que sentiré en ese momento. Me voy a emocionar. Cuando lo pienso digo, 'soy yo quien va a tirar el chupinazo, qué chulada'. Me lo imagino y se me pone la piel de gallina", ha relatado.