La Junta General de Viscofan aprueba una remuneración de 3,25 euros por acción

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Anual de Accionistas de Viscofan ha aprobado este viernes una retribución total al accionista de aproximadamente 3,25 euros/acción con cargo al ejercicio 2025.

Este importe se compone del pago a cuenta de 1,483 euros por acción, abonado el pasado mes de diciembre de 2025, al que se suma un dividendo complementario estimado de aproximadamente 1,757 euros por acción, que se pagará previsiblemente en junio de 2026 en el marco del sistema de dividendo opcional en efectivo o en acciones 'Viscofan Retribución Flexible', además de los 0,01 euros por acción de prima de asistencia a Junta, según ha informado la compañía en una nota.

La remuneración total de 3,25 euros/acción supone un incremento del 4,8% respecto a la correspondiente al ejercicio anterior (3,10 euros/acción) y "refleja la solidez financiera de la compañía, así como su capacidad sostenida de generación de valor para el accionista", ha destacado Viscofan.

De la cuantía total, 2,25 euros por acción corresponden a retribución ordinaria y 1 euro tiene carácter extraordinario, "en atención a las actuales condiciones de mercado y de la sociedad".

Por otra parte, la Junta General de Viscofan ha aprobado las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2025, así como el estado de información no financiera consolidado y la información de sostenibilidad.

Asimismo, los accionistas han respaldado la gestión social y la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio, "refrendando la hoja de ruta de la compañía y mostrando su confianza en la dirección estratégica del grupo", ha señalado Viscofan.

En el ámbito societario, la Junta ha aprobado una reducción de capital social de 350.000 euros de nominal mediante la amortización de 500.000 acciones propias, lo que situará el capital social de la sociedad en 32,2 millones de euros, representado por 46 millones de acciones.

Asimismo, se han aprobado dos aumentos de capital liberados por un valor de mercado de referencia máximo de 86 millones de euros y 72 millones de euros, respectivamente, para implementar el sistema de dividendo opcional 'Viscofan Retribución Flexible', así como la correspondiente autorización para la reducción de capital mediante la amortización de acciones propias en este contexto.

La Junta General también ha aprobado la reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores como auditor de cuentas de Viscofan y de su grupo consolidado para el ejercicio 2026.

En relación con la composición del Consejo de Administración, la Junta ha aprobado el nombramiento de Juan Ignacio Vidarte Fernández como nuevo consejero externo independiente y la reelección de otros cinco consejeros por el plazo estatutario de cuatro años.

Tras la celebración de la Junta, el Consejo de Administración ha acordado reelegir a José Antonio Canales García como consejero delegado de la sociedad, así como nombrar a Agatha Echevarría Canales vicepresidenta del Consejo de Administración y a Andrés Arizkorreta García consejero coordinador.

Asimismo, se ha actualizado la composición de las comisiones del consejo, incorporándose Juan Ignacio Vidarte Fernández como nuevo vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y manteniéndose el resto de sus integrantes.

Además, Cristina Henríquez de Luna Basagoiti ha sido designada presidenta de la Comisión de Auditoría y Andrés Arizkorreta García presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. Ana Fortún Buil ha sido designada vicesecretaria de ambas comisiones.

Asimismo, se ha ratificado la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, junto con la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2025.

El presidente no ejecutivo de Viscofan, José Domingo de Ampuero y Osma, ha destacado durante su intervención en la junta que "Viscofan es hoy la mejor de la historia, no sólo por magnitudes financieras de récord, sino porque es una compañía que, además de ser líder mundial en envolturas, se ha diversificado con una mayor presencia en bolsas y films de alto valor añadido para alimentos, y con nuevos productos de perspectivas prometedoras en el ámbito de los ingredientes, la salud y las golosinas para mascotas".

Por su parte, el consejero delegado, José Antonio Canales, ha subrayado que este desempeño positivo "se corresponde con las expectativas de crecimiento y de futuro de Viscofan, plasmadas en el nuevo plan estratégico Beat'30, que contempla alcanzar 1.800 millones de euros en ingresos y 450 millones de euros en Ebitda en 2030, apoyado en una inversión de más de 600 millones de euros en los próximos cinco años, de los cuales 300 millones serán en proyectos de crecimiento".