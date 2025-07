Kaotiko repasará sus 25 años de punk rock euskadun en su concierto de este lunes en la Plaza del Castillo

La actuación comenzará a la 0.50 horas de la noche, con Tatxers como teloneros, a partir de las 23.45 horas

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda noche sanferminera tendrá como protagonista a una veterana banda de punk rock euskadun. Kaotiko celebrará sus veinticinco años sobre los escenarios con un concierto en el que repasará, a partir de las 0.50 horas, los éxitos de su carrera musical.

Para abrir boca, desde las 23.45 horas, actuará Tatxers, un grupo bastante más joven que se ha abierto ya un hueco en la escena musical local, informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Kaotiko se formó tras la separación de Kaos Etiliko. Aguayo (guitarra), Aguayiko (guitarra) y Fonta (bajo) son tres de los componentes que decidieron seguir para delante y buscar nuevos horizontes. En esta búsqueda se toparon con Jon (vocal) y Xabi (batería) con los que conformaron el grupo. Con más de veinte años de trayectoria, nueve discos y tras varios de silencio, la emblemática banda de punk-rock de Salvatierra, vuelve a la escena musical con 'XX5', álbum con el que quieren celebrar su vigesimoquinto aniversario. Un nuevo trabajo con 25 temas regrabadas y revisitados con el que contar la historia de esta formación.

'XX5' refleja su historia, recopilando los temas más significativos "con sonido renovado y energía inagotable". Los temas incluidos resumen la evolución y el espíritu de Kaotiko. Tocarán seguro algunos de sus temas clásicos de los comienzos como 'Rico deprimido' o 'Mundo Kaotiko', pasando por 'Paranoia', 'Abuso', 'Siempre igual', '¿Y tú qué miras?', 'La vista atrás', 'La culpa de todo la tienes tú', 'Odio obedecer', 'Quién manda aquí', 'Amor muerto', 'Adicto' o 'Bienvenido al show'.

MÚSICA LOCAL CON TATXERS

Tatxers son un trío originario de Pamplona, que ha venido a "rescatar al público del aburrimiento y la falta de imaginación, emoción y chispa que asola nuestras ciudades". Su disco de debut, 'Garaipen Kutrea', les puso en el mapa por la puerta grande y su álbum homónimo 'Tatxers', les valió para consolidarse. A partir de las 23.45 horas, actuarán en la Plaza del Castillo.

"Les han etiquetado como 'jangle pop' (la etiqueta de The Smiths, The Go-Betweens o The Replacements), les han puesto un 'mod music' como un piano, les han repetido que se parecen a Hertzainak, Itoiz o Zarama. Independientemente de las referencias que se viertan sobre Tatxers lo que está claro es que la música local vuelve a ponerse por delante de todo, como tantas veces ha hecho en la historia de los últimos 40 años", destacan desde el Consistorio.