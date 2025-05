LAB, ELA, UGT y CCOO piden la recuperación del convenio navarro para la Industria de Artes Gráficas.

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, ELA, UGT y CCOO han realizado este martes una "firme apuesta" por la recuperación del convenio navarro para la Industria de Artes Gráficas y han criticado "la negativa de la patronal para ni siquiera sentarse a negociar el convenio".

Según han explicado los sindicatos, "en 2014 la patronal de las artes gráficas de Navarra se valió de la reforma laboral impuesta por PP y UPN para eliminar el convenio provincial de este sector, un convenio que venía existiendo desde el año 1977 y que había sido una herramienta indispensable para establecer unas condiciones mínimamente dignas en el sector y que ya habían intentado hacer desaparecer en las décadas de los 90 y de los 2000, pero que con la movilización del sector consiguió frenar".

LAB, ELA, UGT y CCOO han destacado que, con la caída del convenio autonómico, "la mayoría de las empresas utilizaron el nuevo marco de negociación para eliminar los derechos que las personas trabajadoras del sector ya tenían reconocidos en el convenio autonómico e impusieron las condiciones del estatal". "Esto no hizo sino reafirmar lo indispensables y necesarios que son los convenios sectoriales en el ámbito de Navarra como herramienta para la dignificación de la condiciones laborales", han señalado.

Por ello, los sindicatos han asegurado que han iniciado "un camino que no tiene vuelta atrás, con el claro objetivo de recuperar el convenio navarro de Industria de Artes Gráficas, que no es sino una garantía para la clase trabajadora", y han afirmado que, "ante la rotunda negativa que la patronal AEGRAN trasladó con respecto a componer una mesa de negociación", no se van a "quedar parados".

Así, a partir de este martes comenzarán una campaña de recogida de firmas en los centros de trabajo para "constatar ante la patronal el apoyo de los trabajadores y trabajadoras del sector a esta reivindicación".

Los sindicatos han explicado que, "tras esta dinámica, de continuar la patronal en su negativa", seguirán "movilizándose y aumentando el tono de las movilizaciones hasta conseguir recuperar el convenio de Navarra de Artes Gráficas".