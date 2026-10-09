Laboral Kutxa prevé que Navarra siga creciendo en 2026 y 2027, pero por debajo de la media nacional

Laboral Kutxa presenta en Pamplona un informe sobre la economía navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laboral Kutxa estima que la economía navarra crecerá en 2026 un 1,9% y en 2027 un 1,7%, en ambos casos por debajo de la media nacional, que encadenaría crecimientos del 2,3% y del 1,9%.

Además, el empleo aumentaría en la Comunidad foral un 1,2% en 2026 y un 0,9% en 2027, mientras que en España crecería un 2,2% y un 1,7%. La tasa de paro en Navarra se situaría en el 8,3 este año, y quedaría en el 8,1 en 2027. En la media nacional, las tasas de paro serían más elevadas, del 10 en 2026 y del 9,6 en 2027.

Por último, la entidad financiera prevé que los precios crezcan en Navarra por debajo de la media nacional. Así, aumentarían un 3,1% en 2026 y un 2,4% en 2027, mientras que en España crecerían un 3,5% y un 2,6% respectivamente.

Laboral Kutxa ha presentado este viernes en Pamplona su informe sobre la economía navarra en un acto en el que han estado presentes el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

El director comercial de Laboral Kutxa, Javier Cortajarena, ha afirmado que el escenario de 2026 "es más incómodo de lo que podíamos anticipar hace un año" y ha explicado que "la economía mundial continúa creciendo, pero en un momento de mayor fragmentación geopolítica". "Estados Unidos mantiene una notable capacidad de resistencia, apoyado en la demanda privada y la inversión tecnológica. Europa ofrece una imagen más frágil. La eurozona ha conseguido crecer en el segundo trimestre, pero esconde una realidad muy desigual. Alemania crece de forma moderada. Francia e Italia avanzan poco. Ha habido un nuevo repunto de la inflación muy condicionado por la energía", ha explicado.

Cortajarena ha valorado que España "continúa destacando favorablemente dentro de Europa, el crecimiento sigue siendo elevado, pero también aquí conviene evitar una lectura complaciente". "La inflación ha vuelto a ganar protagonismo y la industria muestra un comportamiento mucho menos dinámico que el sector servicios", ha indicado.

LA AUTOMOCIÓN MEJORA EN NAVARRA

A continuación, ha explicado que "Navarra comparte algunas de estas fortalezas y también algunos de estos riesgos". "La industria presenta señales contradictorias. La automoción mejora, mientras otras ramas industriales y las exportaciones continúan mostrando debilidad, y la inflación ha repuntado con fuerza", ha afirmado.

Por su parte, el director de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, ha destacado que "la economía navarra lleva desde hace unos trimestres creciendo al 0,5% y en el último trimestre ha desacelerado algo, hasta el 0,4%". "Esto nos está permitiendo crecer al 2% interanual, claramente por debajo de España y claramente por encima de la Unión Europea. Yo lo vería como una botella medio llena", ha indicado.

En cuanto al mercado laboral, ha explicado que no se atrevería a sacar "grandes conclusiones", porque la afiliación a la Seguridad Social y el número de parados registrados pueden estar viéndose afectados por la regularización de migrantes. "Parece que algo está desacelerando el comportamiento del mercado laboral", ha apuntado.

En cuanto a las previsiones, ha afirmado que para 2027 se espera una cierta desaceleración de la economía en España y en Navarra, pero ha indicado que estas tasas, "si nos comparamos con el escenario internacional, serían sensiblemente superiores a las europeas".

En un coloquio posterior a la presentación del informe, el consejero Mikel Irujo, quien ha advertido de que "llevamos un semestre consecutivo con datos preocupantes en la industria, que se unen al final de los fondos europeos Next Generation, y lo que se ve detrás de esto, cuando rascas y rascas, es una palabra, China". "China tiene dentro de su plan hasta 2035 ser líder en todas las cadenas de valor industrial. Eso quiere decir que tiene una competitividad que excede a todos los manuales que nos han ido enseñando en occidente", ha indicado.

Irujo ha señalado que, en este contexto, "tenemos que tener un presupuesto de inversión industrial mucho más ambicioso que el que tenemos para anticiparnos, porque son innumerables las industrias que nos dicen que dentro de dos o tres años la situación va a ser extremadamente compleja".

Por su parte, el consejero José Luis Arasti ha explicado que el Gobierno foral ha presentado este viernes el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027, que habla de la "solvencia" del Gobierno. "Creemos que son las cuentas que Navarra necesita. Han sido preparadas con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Somos la Comunidad con menor deuda por PIB. Encadenamos varios ejercicios con superávit. Eso nos ha permitido incorporar un plan de inversiones que será presentado la próxima semana", ha valorado.

Arasti ha afirmado que "la mejor carta de presentación" que puede ofrecer el Gobierno a la ciudadanía es "aprobar una nuevas cuentas que nos sigan dando estabilidad", muestra de que el Ejecutivo está "funcionando".

También ha habido espacio en el coloquio para abordar la situación de la vivienda, un problema que según Javier Cortajarena, director comercial de Laboral Kutxa, es de "difícil solución y no hay varitas mágicas". "Habrá que abordarlo desde distintas perspectivas y uno de los resortes es la rehabilitación de vivienda, y quizás especialmente en Navarra, porque tenemos un parque de viviendas muy viejo en comparación con el Estado. En Navarra la antigüedad media de las viviendas ronda los 55 años, diez años más que la media estatal. Tenemos en Navarra 330.000 viviendas, una parte de ellas vacías, y se puede hacer mucho desde la rehabilitación para incorporar viviendas al mercado", ha destacado.