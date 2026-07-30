Lekunberri, Pueyo y Elizondo acogen este fin de semana las actividades de Kultur

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lekunberri, Pueyo y Elizondo acogerán este fin de semana las actuaciones del grupo Aché pa'ti, el rapero MDR Madurga y la compañía de danza contemporánea Erain dentro del ciclo Kultur 2026, que organiza la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

El programa arranca el viernes 31 de julio a las 19 horas en la Herriko Plaza de Lekunberri. Los encargados de romper el hielo serán el grupo Aché pa'ti con su espectáculo 'Xuxurlaka'. Con casi un cuarto de siglo recorriendo escenarios, esta veterana banda -compuesta por Fermín Goñi, José Ramón García, Jokin Zabalza, Daniel Arias y Alex Ruiz-Pastor- se ha especializado en una llamativa propuesta musical: adaptar las melodías del cancionero tradicional vasco y pasarlas por el sutil tamiz de los ritmos afro-caribeños. Para esta cita, el quinteto sumará además la voz de Nerea Erbiti como colaboración especial.

El sábado, 1 de agosto, a las 20 horas, MDR Madurga se subirá al escenario de las piscinas municipales de Pueyo para defender 'Borrón y cuenta nueva', un concierto que recoge la versatilidad de la escena urbana de Pamplona. El rapero desgranará los temas de su mixtape homónima lanzada en 2025, un compendio de ocho canciones donde sobresalen cortes como 'Luchador', 'Jódeme', 'Bombers' o 'Heridas'.

El cierre al fin de semana llegará el domingo, 2 de agosto, a las 19 horas, en la plaza de los Fueros de Elizondo (Baztan) de la mano de la compañía Erain y su montaje 'Sin fichero adjunto'. Detrás de esta propuesta de danza contemporánea están los creadores navarros Ioritz Labat y Julia Razquin, dos bailarines formados en Pamplona con un currículum internacional envidiable, que incluye su paso por la prestigiosa IT Dansa de Barcelona. Su pieza, reconocida en los Encuentros de Arte Joven, utiliza la expresión corporal para lanzar preguntas incómodas sobre las expectativas sociales, los moldes heredados y el dilema de tener que tomar decisiones en el día a día.