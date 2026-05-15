Licitada la conservación de 56 carreteras adscritas al Centro de Conservación de Mugairi por 19,6 millones

Imagen de la carretera N-121-A a la altura de Sunbilla. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha licitado la conservación de 56 carreteras adscritas al Centro de Conservación de Mugairi por 19,6 millones de euros (IVA incluido). El nuevo contrato tendrá un periodo de actuación entre 2027 y 2030 y un gasto plurianual de 4.920.000 euros para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios correspondientes.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha indicado que el mantenimiento de vías como la N-121 A, la N-121 B, la NA-318 o la NA-170 "garantiza las condiciones de vialidad, seguridad y comodidad de los y las ciudadanas que hacen uso de estas carreteras de la zona de Baztan-Bidasoa, que suma un total de 415,68 kilómetros".

"Los siete centros de conservación del Gobierno de Navarra gestionan más de 3.900 kilómetros de la Red de Carreteras de Navarra y su labor permite el óptimo estado de nuestras vías", ha afirmado Chivite. Además, ha añadido que el Ejecutivo foral cuenta con los recursos económicos y humanos para atender las necesidades de las vías. "La vertebración territorial y la seguridad vial van de la mano cuando hablamos de la conservación de las carreteras de nuestra Comunidad. Cada año invertimos más de 43 millones de euros en actuaciones que trabajan en la prevención y el refuerzo de las infraestructuras", ha apuntado.

Desde el próximo 1 de diciembre de 2026, y hasta el 30 de noviembre de 2030, el Centro de Conservación de Mugairi se encargará del mantenimiento y mejora de 56 carreteras de la zona norte de Navarra. Entre el catálogo de carreteras adscritas a este centro, se encuentran la carretera de altas prestaciones N-121 A (Pamplona, Behobia), la carretera de interés general N-121 B, Pamplona - Francia (Baztan), las dos carreteras de interés de la Comunidad Foral NA-138 Pamplona - Francia (Alduides) y la NA-170 (A-15 Santesteban), además de 52 carreteras locales.

MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN EN 416 KILÓMETROS

El contrato de mantenimiento del Centro de Conservación de Mugairi gestionará el control y estado de 416 kilómetros de los más de 3.900 que compone la Red de Carreteras de Navarra, lo que supone un 10,6%.

Entre las intervenciones contempladas en el futuro contrato se encuentran la actuación de vialidad invernal en las vías de la zona de Baztan-Bidasoa, la atención a la vialidad y emergencias, el mantenimiento de la misma con la limpieza de calzadas, arcenes y cunetas, así como los desbroces, talas y podas necesarios para mantener despejadas las vías, ha informado el Gobierno foral.

Con el objetivo de mantener la integridad de las carreteras, el mantenimiento recogido en el nuevo contrato suma la reparación de firmes, obras de drenaje, eliminación de baches, acometida urgente de balizamientos o señalizaciones por accidente, la colocación de nuevas barreras de seguridad, renovación de señalizaciones o balizamientos, el pintado y repintado de marcas viales o la atención de emergencias excepcionales.

Asimismo, la conservación del catálogo de vías navarras engloba actuaciones ocasionales como la corrección de trazado por falta de visibilidad, sellado de grietas, saneo y sostenimiento de taludes, y la construcción de escolleras de contención.