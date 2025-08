López llama a la "tranquilidad" ante el incendio de Muruzábal: "No está afectado ningún núcleo de población"

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" ante el incendio declarado este martes entre Enériz, Muruzábal, Añorbe y Obanos "porque no está afectado, a priori, ningún núcleo de población ni entendemos que lo vaya a estar".

En declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto avanzado de mando de Eunate, junto a la presidenta de Navarra, María Chivite, e Iñaki Elías, director del Bomberos, López ha explicado que "esta mañana se ha declarado el incendio, se ha activado inmediatamente el nivel 2 de emergencia que permite movilizar recursos de otras comunidades y del ministerio".

"Están trabajando 9 medios aéreos, tanto propios de la Comunidad Foral de Navarra como del ministerio, del MITECO. Y también medios terrestres, hemos movilizado 4 parques de bomberos y también BRIF -Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales-. Tenemos medios suficientes trabajando sobre el terreno en coordinación también con Medio Ambiente, que ha puesto a disposición bulldozer para poder esta noche trabajar con mayor intensidad", ha apuntado.

Según López, "los medios aéreos trabajan hasta el ocaso y a partir de ahí tenemos que trabajar en medios terrestres". "Nuestra prioridad, como siempre, es proteger a las personas, concretamente los núcleos urbanos", ha manifestado.

En ese sentido, "y sabiendo que tenemos una ola de calor, que las circunstancias meteorológicas son muy adversas, que Aemet nos está mandando tanto al Gobierno de Navarra como a los alcaldes avisos continuos, hemos considerado necesario dictar una orden foral que acabo de firmar como consejera de Interior, en el que se va a prohibir toda acción con vehículo a motor, en suelo no urbanizable, labores agrícolas, forestales y de cualquier otra índole que pudieran producir una chispa, una deflagración o una acción eléctrica que condujera a un incendio forestal".

"Va a estar vigente desde el momento de la firma, desde ahora, hasta que las condiciones meteorológicas nos indiquen que podemos levantar cualquier tipo de alerta o de alarma", ha indicado.

En cuanto al origen del fuego, López ha señalado que "estamos trabajando desde Policía Foral en una labor de investigación", si bien "la acción humana es la presente en el 94% de los incendios forestales", y respecto a la magnitud, "a priori no tiene afección a ningún tipo de masa forestal de gran envergadura, pero lo que es la superficie, como siempre decimos, hasta que no concluya el episodio y hagamos un balance, no podemos determinar los daños y su alcance".

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha agradecido "la perfecta coordinación institucional que estamos teniendo con los alcaldes y alcaldesas de la zona, que se han puesto a disposición desde el minuto uno, también a Cruz Roja y DYA para el mantenimiento de todos los trabajadores y trabajadoras que están en el incendio, a los que también quiero agradecer su plena disposición, toda la movilización ágil y rápida que hemos tenido, pero sobre todo creo que el mensaje más importante es el mensaje de prevención y precaución".

"Yo creo que la mejor manera de prevenir incendios es ser precavidos. Nos viene una ola de calor, sobre todo a partir de mañana, que se va a extender en el tiempo. Nos viene un momento meteorológico muy complejo y por lo tanto apelo a la responsabilidad de todo ciudadano y ciudadana, porque con nuestra responsabilidad podemos prevenir muchos incendios en esta próxima ola de calor que nos viene", ha subrayado.

Según Chivite, "ya hemos tenido una primera reunión" con los alcaldes de la zona "y nos volveremos a reunir en unas horas para ver el seguimiento de la evolución del incendio". "Ha empezado, si no me equivoco, más o menos en el mismo sitio que hace unos años, pero es verdad que el aire viene en otra orientación y lo ha llevado hacia otra parte", ha añadido.

A este respecto, Iñaki Elías, director del Bomberos, ha explicado que "la zona afectada no es la de 2022 en este caso, porque en ese año los vientos fueron de dirección sur, en este año está siendo norte". "La zona afectada está siendo diferente, pero los trabajadores están en camino a poder solventarlo en las próximas horas o en los próximos días", ha subrayado.

Lo "más importante", ha dicho, "es que los núcleos urbanos no están afectados y no hay previsión de que vayan a estar afectados". "Pero bueno, habrá que estar atentos a cómo evoluciona la meteo también y luego también el entorno", ha apuntado, tras añadir que "a nivel de bomberos está ya reforzado: va a haber un retén durante toda la noche, y mañana también habrá presencia de bomberos para seguir con las labores de extinción".

En cuanto a la extensión del incendio, "el perímetro no se ha determinado" y "ese estudio lo tiene que hacer Medio Ambiente y se dirá en las próximas horas". Aunque no ha podido determinar la magnitud del incendio, ha indicado que "sí que se ha movilizado un gran número de recursos por la situación en la que estamos, un riesgo en este caso alto de incendios, en el que queríamos confinarlo cuanto antes, intentar acotar el incendio, el perímetro de incendio, para evitar su propagación al resto de la zona".

"Habrá que esperar las próximas horas y será una evaluación conjunta tanto de la posible causa como de cómo evoluciona el incendio", ha subrayado.

En cuanto al terreno afectado, "es una zona con discontinuidades, tanto zona de pinar, monte bajo y también zona cosechada, en este caso". "Hay discontinuidades que favorecen o van más en la labor de una posible extinción más rápida, pero también el viento hace su labor de que se extienda. En este caso no se ha podido controlar por ese motivo, por el tema del viento", ha manifestado.