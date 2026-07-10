La Lotería Nacional deja un premio de 30.000 euros en Alsasua

Archivo - Imagen de archivo de una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves 9 de julio, ha dejado 30.000 euros para un acertante en Alsasua. Se trata de un resguardo de terminal agraciado con el primer premio que se ha vendido en el establecimiento ubicado en la calle San Juan, 16 de esta localidad.

El primer premio, dotado con 300.000 euros el número, ha correspondido al 56.177. Se ha vendido también en localidades de Alicante, Cádiz, Córdoba, A Coruña, Baleares, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid.

Por su parte, el segundo premio, que ha caído en el 35.934, dotado con 60.000 euros al número, se ha vendido en Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Granada, Las Palmas, Lleida, Málaga, Pontevedra, Sevilla y Valencia.

Los reintegros corresponden a los números 7, 3 y 6.