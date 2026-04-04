La Lotería Nacional deja un premio de 600.000 euros en Tudela

Archivo - Imagen de archivo de una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 4 de abril, ha repartido un total de 600.000 euros en Tudela, según han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de una serie agraciada con el primer premio, que ha recaído en el 11.711, agraciado con 600.000 euros el número, y que se han vendido en la administración de lotería nº4 ubicada en el centro comercial Eroski de la capital ribera.

El primer premio se ha repartido también en Siero (Asturias), Badajoz, Bilbao, Burgos y Salas de los Infantes (Burgos), Sant Pere Pescador (Girona), Almuñécar (Granada), Manacor (Baleares), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, La Perdoma (Santa Cruz de Tenerife), Valencia y Zaragoza.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 120.000 euros al número 20.744, ha tocado en Adra (Almería), Barcelona, Jerez de la Frontera (Cádiz), Fraga (Huesca), Calahorra (La Rioja), Madrid, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga (Málaga), Ponteareas (Pontevedra), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y Sevilla.

Los reintegros en el sorteo de este sábado corresponden a los números 1, 7 y 0.