Madres navarras reiteran que Barkos les derivó al Parlamento y no van a "consentir" que les tachen de "mentirosas"

Publicado 24/10/2018 14:20:01 CET

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las madres navarras que reclaman la devolución del IRPF de prestaciones por maternidad han reiterado que la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, les derivó al Parlamento en la reunión que mantuvieron este martes y han afirmado que no van a "consentir" que se les tache de "mentirosas".

Así se ha pronunciado el grupo de madres después de que la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, haya trasladado este miércoles la "extrañeza y preocupación" de Barkos por "la interpretación que hicieron" las madres de la reunión y haya asegurado que "en ningún caso instó a esas madres a ir al Parlamento ni a los tribunales".

"No vamos a entrar en este juego político", han señalado las madres en un comunicado, en el que afirman que lamentan "mucho" tener que enviar esta nota, pero que se ven "obligadas" a "aclarar" que la presidenta "nos derivó al Parlamento no en una, ni dos, sino en por lo menos cinco ocasiones, y si esta vía no funcionaba, nos quedaba la judicial".

"También comentó que ante una sentencia a nuestro favor estarían encantados de pagar, aunque el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, también allí presente, comentó que no veía mucha salida porque ya había sentencias contrarias", han señalado.

Según han expuesto, "no vamos a consentir, por nuestro honor y el de nuestras familias y todas las madres que nos apoyan en esta causa, que se nos tache de mentirosas". Y han asegurado que "nuestro único propósito aquí es que nos den lo que por derecho es nuestro, lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado que nunca se nos debió quitar". "La política, para los políticos", han subrayado.

Tras manifestar que no ocultan su "absoluta decepción por estas declaraciones del Gobierno", el grupo de madres ha afirmado que este viernes se reunirá con "la mejor voluntad" con "todos los partidos políticos para darle a esto una solución consensuada que satisfaga a las 23.000 madres afectadas".

Por último, han hecho un llamamiento a la ciudadanía de Navarra y a "todas esas madres que están afectadas por esta causa" a que "ahora más que nunca" salgan a la calle en la manifestación convocada el sábado y alcen su voz por "lo que consideramos un atropello y una absoluta injusticia". "Que el mal tiempo no nos pare", han exclamado.