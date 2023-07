Maldonado pide "no permitir que la extrema derecha y el Partido Popular sigan banalizando a las mujeres"

PAMPLONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La número dos del PSN al Congreso de los Diputados, Adriana Maldonado, ha deseado que las elecciones generales del 23 de julio sirvan para "no permitir que la extrema derecha y el Partido Popular sigan banalizando a las mujeres".

Adriana Maldonado ha señalado, en el mensaje del día que ofrece el PSN durante la campaña electoral, que "en política no hay nada más peligroso que banalizar la realidad de las mujeres que sufren la violencia de género, y eso es lo que está haciendo el Partido Popular y lo que está haciendo Vox allá donde están gobernando, ya más de 140 ayuntamientos". "En Navarra, también, y es culpa de UPN y del señor Esparza", ha dicho, afeando a los regionalistas que accedieran a la Alcaldía de San Adrián con el apoyo de Vox, pese a que "el PSN tenía una mayoría holgada para poder gobernar".

Adriana Maldonado ha asegurado que "el próximo 23 de julio nos jugamos avanzar o retroceder y esto no es un mantra". "España es reconocida a nivel internacional por ser un país de avances, de derechos, y sobre todo de derechos de igualdad. Con nuestros presidentes Zapatero y Sánchez hemos conseguido leyes tan importantes como la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, hemos conseguido seguir manteniendo y empoderando a las mujeres en la política activa y en los órganos de decisión de nuestro país, hemos conseguido leyes que ponen en valor a las mujeres y que llevan a los maltratadores allí donde deben estar", ha indicado.

Por tanto, la candidata ha defendido que "es importante que el próximo 23 de julio seamos capaces de no permitir que la extrema derecha y el Partido Popular sigan banalizando a las mujeres". ""No somos una moneda de cambio, las mujeres somos el 51% de la población de nuestro país y por lo tanto necesitamos y queremos nada más que la mitad de todo. Nos jugamos la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, nos jugamos la protección de sus hijos, nos jugamos seguir trabajando por unas políticas reales de igualdad, y también nos jugamos que la extrema derecha no entre en las instituciones en España", ha asegurado.