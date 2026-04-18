Una manifestación en Pamplona protesta por el desalojo del antiguo convento de Aranzadi y reclama "espacios municipales"

PAMPLONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas, alrededor de 250 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado al mediodía en Pamplona en protesta por el desalojo del antiguo convento de Aranzadi el pasado 13 de abril, lugar donde pernoctaban alrededor de 140 personas sin hogar, según Negu Gorriak-Derecho a Techo, que ha reclamado al Ayuntamiento de Pamplona "espacios municipales" para atender a estas personas "de forma autoorganizada y autogestionada".

La movilización ha salido, pasadas las doce del mediodía, desde la librería Katakrak, que ha acogido a algunas de estas personas, para concentrarse en la plaza Recoletas donde han desplegado pancartas con los lemas 'Vuestras fronteras, nuestras trincheras. Makrodesalojorik ez. Reveillez vous (Despertad)', 'Makrodesalojorik ez. Ni en Badalona ni en Pamplona' o 'Padrón para todos'.

Han continuado la marcha por Navas de Tolosa recorriendo las calles de la ciudad y finalizando frente al Ayuntamiento de Pamplona. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Vuestras fronteras, nuestras trincheras', 'Un desalojo, otra ocupación', 'Papeles para todos' o 'Asiron danos solución'.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Samira Calvo y Alba Schiaffino, de Negu Gorriak-Derecho a techo, han censurado el "macrodesalojo sucedido esta semana, orquestado" por el Ayuntamiento de Pamplona "a manos de la Policía Municipal" y han advertido que no hay "alternativa real" para las personas desalojadas.

Alba Schiaffino ha destacado que "hemos demostrado que tenemos capacidad para acompañar de forma autoorganizada y autogestionada a 20 personas que han pernoctado de forma continua en la librería Katakrak, gracias al apoyo de muchas personas y colectivos". "Si se hubiera producido una explosión de gas, estas personas de Aranzadi estarían ahora acogidas, aunque fueran en un polideportivo", ha remarcado Schiaffino, que ha demandado al Consistorio "espacios municipales y la gestión corre a nuestro cargo".

Ha criticado que el Ayuntamiento "evidentemente no tiene voluntad política". "La pelota está en su tejado. Tenemos el capital humano para hacerlo, la experiencia y la determinación. Si nos ceden los locales, perfecto, si no, los tomaremos", ha remarcado.

Ha explicado que esas 140 personas "siguen a día de hoy en situación de calle" y las "soluciones municipales" que se preveían "como un acompañamiento en los circuitos de acceso a la ciudadanía, empezando por una solución habitacional", han consistido en "tres noches de hotel y a la calle". Ha advertido de que, este sábado, están siendo "desalojadas" de estos hoteles, "bajo presión policial" y "se les invita a salir de la ciudad, se les paga billetes a donde quieran". "Lo que se está haciendo es expulsar de forma explícita y con toda la contundencia del mundo. Esa es la política de acogida que practicamos en esta ciudad", ha reprochado.

Ha resaltado, además, que esta actuación se produce "a las puertas" del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes y ha acusado al Ayuntamiento de Pamplona de hacer un "boicot explícito del acceso a la regularización para 140 personas de nuestra ciudad".

Frente a los datos del Consistorio, que hablaba de 96 personas viviendo en este edificio, desde Negu Gorriak han explicado que, el día del desalojo, pernoctaban 75 personas, "pero en realidad en ese espacio habitaban a lo largo de todo el invierno y desde que se dio el asentamiento 140 personas". Han indicado, además, que "muchas personas se habían desplazado ya esa mañana o el día anterior" a diferentes consulados en Bilbao, Barcelona o Madrid para tramitar su regularización. "Tenemos un ayuntamiento que deniega 500 solicitudes del padrón y que, además, ejecuta macrodesalojos", han censurado.

Alba Calvo, por su parte, ha criticado que el desalojo "se produjo con mucha violencia, con mucha hostilidad y muy pronto por la mañana" y ha señalado que "no sabemos con certeza si todas las personas han podido recuperar sus cosas", entre ellas documentación necesaria para "poder acceder a todo el proceso de regularización que ya está en marcha".

Ha resaltado, además, que "cuando se produce el macrodesalojo" hay "una dispersión de todas las personas que empezaban a generar cotidianidad, relaciones de apoyo mutuo y solidaridad", y que han quedado "en situación de calle, expuestas a muchas situaciones muy denigrantes y sin protección; se rompe la red que se estaba generando para apoyarse, con diferentes gestiones de papeles, de traducción de documentos, de ayuda económica, etc".

Por su parte, Schiaffino ha explicado que el Consistorio mantuvo este viernes una reunión con entidades sociales y colectivos de apoyo a las personas migrantes, y se ofrecieron "ocho plazas de ampliación del albergue, que son las mismas que en la ola de frío". "Crean ocho plazas de albergue y las cuentan tantas veces como les haga falta", ha criticado.