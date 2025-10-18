Una manifestación en Pamplona reclama el "fin de la impunidad de Israel"

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este sábado en Pamplona, convocados por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, para reclamar el "fin de la impunidad de Israel" y para rechazar el "falso plan de paz" en Gaza.

La movilización ha partido, pasadas las seis de la tarde, desde la Ciudadela precedida por varias personas que portaban carteles pidiendo la liberación de presos como Marwan Barghouti, Houssam Abu Safiya o Ahmad Saadat; también con el número de cooperantes, periodistas y sanitarios que han fallecido como consecuencia de los ataques de Israel en Gaza. Le seguía una pancarta con el lema 'Aski da (Basta ya). Fin a la impunidad de Israel'.

También se han podido ver pancartas de colectivos como sanitarios, doncentes o bomberos en apoyo a Palestina, y se han coreado consignas como 'No es un plan de paz, es el plan de Trump', 'Boicot Israel' o 'Israel asesina, Europa patrocina'. La movilización ha salido por una de las puertas de la Ciudadela, simbolizando el regreso de los palestinos a Gaza y ha recorrido las calles de Pamplona para finalizar en la Plaza del Castillo, donde se han proyectado varios vídeos enviados desde Gaza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lidón Soriano, de Yala Nafarroa, ha censurado el "incumplimiento" del alto el fuego por parte de Israel. "Estamos desgraciadamente acostumbradas a que Israel incumpla cualquier acuerdo", "no solo ahora, sino a lo largo de la historia", ha lamentado. Por ello, ha reclamado el "fin de la impunidad a Israel, porque continúa ocupando, continúa llevando a cabo un sistema de apartheid, continúa con este genocidio".

"Este alto el fuego en realidad es un respiro para los palestinos absolutamente necesario, pero no va a traer la tan ansiada paz porque la paz sin justicia es imposible", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que "no pueden entrar" camiones con ayuda humanitaria "tanto por el corte de colonos como por el impedimento de las fuerzas de ocupación israelíes" y, de la misma manera, Israel está "empezando a incumplir el canje de rehenes palestinos" como los casos de Marwan Barghouti, el doctor Houssam Abu Safiya o Ahmad Saadat, "que estaban en la lista para ser canjeados".

Soriano ha exigido que "nuestros gobiernos cumplan con el derecho internacional y lo hagan cumplir. Y para eso están obligados a acabar con la ocupación israelí en Palestina, a implementar el derecho al retorno de la población refugiada" y a "acabar con el genocidio" y con "el apartheid, tal y como lo estipula el Tribunal Internacional de Justicia".

"Las demandas desgraciadamente continúan siendo las mismas porque los gobiernos no están llevando a cabo sus obligaciones jurídicas", ha lamentado, para destacado que "las personas de bien somos las que realmente tenemos el poder y tenemos que rearmarnos para presionar para que se cumpla el derecho internacional y, por tanto haya justicia y llegue la ansiada paz que todos y todas queremos".

En la misma línea, Goretti Sarasibar, que formó parte de la Flotilla Global Summud, ha criticado que "no hay un alto al fuego real" y ha opinado que "fue una estrategia de Israel para desviar un poco la atención porque había demasiada presión en ese momento". Ha puesto en valor la influencia que ha tenido la Flotilla: "la presión que había de tantos países al mismo tiempo nunca había ocurrido en la historia".

Ha reclamado que los países "cumplan el derecho internacional". "Si el resto de países se encargaran de bloqueos, de romper relaciones hasta que empiecen a cumplir el derecho internacional, seguramente cambiarían las cosas", ha asegurado.

Preguntada por el trato recibido mientras ha estado detenida por Israel, Sarasibar ha indicado que "no quiero entrar en un discurso dramático porque por muy mal que lo pasásemos no fue nada comparado con lo que ocurre en Palestina". "Yo ahora mismo estoy aquí y lo puedo contar, algo que miles de palestinos no pueden hacer porque están muertos", ha subrayado.

Así, ha explicado que siente una mezcla entre "alegría" por "lo que hemos conseguido, por el momento histórico, por el movimiento social que se ha conseguido, que no había ocurrido nunca" pero, a la vez, "frustración" al ver que "la distracción -del alto el fuego- puede conseguir que toda la energía que ha costado tantos años unir se diluya en un momento".