Manu Ayerdi, reconocido por el PNV con el 'Pañuelico de San Fermín' como "referente fundamental" del partido

PAMPLONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Manu Ayerdi Olaizola, expresidente del PNV de Navarra (Napar Buru Batzar) y exvicepresidente del Gobierno foral, ha recibido este lunes el 'Pañuelico de San Fermín' que anualmente entrega la formación en la Comunidad foral.

Con la entrega de este reconocimiento, el Napar Buru Batzar y la Junta Municipal del PNV de Pamplona han querido reconocer la figura de "una persona que ha sido y es un referente fundamental del partido en Nafarroa y que ha encarnado los valores de EAJ-PNV en las diferentes responsabilidades que le ha tocado desempeñar a lo largo de su trayectoria".

En el acto de entrega, Unai Hualde, presidente de la formación en Navarra, ha reivindicado la política como una "dedicación noble, exigente y a veces muy ingrata".

Cabe recordar que Ayerdi, actualmente representante de Navarra en la Asamblea Nacional del PNV, dimitió en 2021 como consejero del Gobierno foral a raíz de una investigación judicial por los préstamos concedidos a la empresa Davalor, investigación judicial que finalmente fue archivada.

Hualde ha afirmado que durante su etapa en el Gobierno foral, como responsable del Departamento de Desarrollo Económico, "rompió muchos clichés, rompió muchos moldes, y concitó también que el mundo económico de esta comunidad, el mundo del comercio, del turismo, de las comunicaciones y transportes que le tocó gestionar en aquellos años, reconocieran ampliamente su labor". "A Manu nunca han conseguido hacerle perder la sonrisa. A pesar de tener que haber vivido momentos duros, como la salida del Gobierno de coalición en 2021 con sabor a tremenda injusticia y el posterior periplo judicial igual de injusto, y felizmente resuelto. Es un orgullo para los que aquí estamos", ha afirmado el presidente del NBB.

El acto de entrega del pañuelo ha contado con la presencia de miembros del Euzkadi Buru Batzar (EBB), con su presidente, Aitor Esteban, a la cabeza; de miembros del Napar Buru Batzar (NBB); y de exburukides del EBB, del NBB y personas que coincidieron con Manu Ayerdi durante su mandato.

Así, entre los asistentes, se encontraban Andoni Ortuzar (expresidente del EBB); Joseba Egibar (expresidente del GBB); María Solana (exconsejera de Educación); la exeurodiputada europea Izaskun Bilbao, así como el presidente del BBB Iñigo Ansola, junto a Joseba Diez Antxustegi (portavoz en el Parlamento Vasco) y parlamentarios vascos y navarros.

Manu Ayerdi se ha mostrado agradecido por el reconocimiento, y ha afirmado que "el mundo está cambiando, tanto en lo político como en lo económico, lo social o lo demográfico, y no podemos dar por sentado lo que tenemos ni pensar que el futuro está garantizado". "Los valores juegan un papel clave, y este partido, EAJ-PNV, los tiene", ha apuntado. Por último, se ha dirigido a las personas jóvenes y ha señalado que "el mundo es complejo y nadie os va a regalar nada, pero si tenéis esfuerzo, formación, valores y compromiso con vosotros mismos y con el país, tendréis un futuro brillante".

En el acto se ha recordado la trayectoria política de Manu Ayerdi, destacando que fue "una de las personas que aportó sus conocimientos como burukide en materia económica en la modernización de los discursos del partido en Nafarroa en el proceso de Think Gaur; uno de los referentes de Geroa Bai como parlamentario foral en la legislatura 2011-2015, entonces bajo la sigla de Nafarroa Bai, destacando por su rigor, seriedad y solvencia en las iniciativas que promovió en materia social, económica, fiscal o en defensa de nuestros valores abertzales", ha resaltado el PNV. Fue presidente del NBB de 2012 a 2015 y "puntal" en la apuesta por la coalición Geroa Bai; y miembro del Gobierno de Navarra de 2015 a 2021, primero como vicepresidente y después como consejero.

Aitor Esteban ha subrayado la figura de Manu Ayerdi, a quien ha descrito como "todo un referente" en Navarra. Precisamente, Esteban ha lamentado lo sucedido hace cuatro años con quien fuera vicepresidente y consejero del Gobierno foral, y ha criticado "la forma de hacer política" de UPN. "La política no es eso, no es querer acceder al poder a toda costa. En política no todo vale", ha dicho Esteban. Frente a ello, el presidente del EBB ha reivindicado que "la política es creer y la política es crecer". "Aquí, en Nafarroa, llevamos 115 años y aquí seguiremos. No nos vamos a esconder", ha asegurado.

Mikel Aramburu, presidente de la Junta Municipal del PNV en Pamplona, ha destacado que "no todos los políticos y políticas son iguales" y ha señalado que "la tarea del servicio público sigue siendo de lo más noble de la vida social y es imprescindible". "Es lo que queremos reconocer y ensalzar, lo que en Manu y con Manu ha encarnado y encarna este partido, más que centenario, también en Nafarroa: ayer y hoy siempre con la democracia y contra todo fascismo o neofascismo, siempre con el humanismo, los derechos humanos y contra toda violencia, siempre con honestidad y contra toda corrupción, centrados en servir a nuestro pueblo, a su progreso y bienestar", ha apuntado.