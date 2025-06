Una marcha al polígono de tiro de las Bardenas reclama un año más su desmantelamiento

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una marcha al polígono de tiro de las Bardenas ha reclamado un año más el desmantelamiento de esta instalación así como la no renovación de su actual convenio, que finaliza en 2028. La movilización, organizada por la Asamblea Antipolígono, también ha rechazado el "genocidio en Gaza" y ha tenido un recuerdo con la "población civil palestina masacrada".

Los participantes han comenzado a reunirse en los Aguilares a partir de las 11.30 horas y, pasadas las doce del mediodía, ha comenzado la marcha. Entre los asistentes se encontraban Carlos Guzmán, portavoz parlamentario de Contigo Zurekin; David Lázaro Aguilera, secretario general del sindicato OSTA de Aragón, Isabel Las Sobras Pina, secretaria general de Chunta Aragonesista; o Álvaro San, portavoz en las Cortes de Aragón por IU y coordinador de dicha formación, según detallan desde la Asamblea Antipolígono en un comunicado.

Al llegar a las inmediaciones del polígono de tiro, Milagros Rubio, portavoz de la Asamblea Antipolígono, ha criticado que "llevamos 76 años de polígono de tiro y bombardeo en medio de las Bardenas". Ha recordado que "todo el ámbito parlamentario navarro reclamaba en su día" su desmantelamiento hasta 2008, cuando "la derecha y el Partido Socialista unieron sus voces para impedir pronunciamientos en sus filas" en contra de esta infraestructura. "Nadie más quería esta instalación en su entorno y lo mantuvieron aquí renunciando a la defensa de nuestros intereses, plegándose al decreto Aznar que declaraba Bardenas como Zona de Interés Preferente para la Defensa", ha reprochado.

"A cambio de la conformidad de la Comunidad de Bardenas, aumentaron suculentamente el canon que paga Defensa a Bardenas. Se impuso el plato de lentejas y en mucha gente cundió el desánimo", ha lamentado.

Rubio ha señalado que esta marcha se realiza en un contexto de "situación bélica in crescendo", poniendo "el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania" como "crudos ejemplos de la carrera armamentística y de la matanza de inocentes". En este sentido, ha tenido un recuerdo hacia "los miles de niñas y niños asesinados en Gaza, a toda la población civil palestina masacrada".

Asimismo, ha advertido de que "en nuestro caso podrá suponer más maniobras con fuego real, más peligro, más inseguridad, más presupuesto para armas". "Con el aumento del presupuesto para Defensa y con la opción de Europa por el Rearme, que no soluciona nada y que repercutirá de una u otra manera en los presupuestos destinados a necesidades sociales, aumentará el número de veces en las que las Bardenas son bombardeadas con fuego real. Aumentará el número de veces en las que pasarán cerca de nuestras poblaciones aviones cargados de bombas y misiles, con todo el peligro que acarrean", ha afirmado.

A continuación, el también representante de la Asamblea Antipolígono, Eduardo Navascués, ha manifestado que "el medio ambiente no se protege con la existencia del polígono de tiro" y ha señalado que "uno de los valores a preservar en Bardenas son las grandes rapaces, entre las que se encuentran destacados los buitres o alimoches".

Ha advertido que la actividad militar "destruye la biodiversidad", recordando que "ha habido varios accidentes de aviones por colisionar con buitres" y se han producido "en varias ocasiones incendios" debido a las maniobras en el polígono. "La actividad militar no protege nada, no se protege nada a bombazos, se mata y se destruye", ha insistido.

"Esto no es por la existencia del polígono o la actividad militar, sino porque estos territorios no tienen un fin agrícola porque su suelo es infructuoso por su gran contenido en yesos, por ejemplo, como en Ablitas o porque no han sido roturados, como en Bardenas", ha asegurado.

"Pero el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Bardenas se afanan por tergiversar esta realidad, y tratan de vendernos sus bondades en un ejercicio de lavado verde esgrimiendo informes que han realizado y pagado ellos", ha rechazado.

Navascués ha admitido que "la solución frente a estos problemas, en medio de esta escalada bélica, que pone como actores en el tablero de la guerra y la geopolítica a los navarros y aragoneses, es sin duda compleja". Ha apostado por "la paz, el medio ambiente y en contra de la actividad militar en las Bardenas". "Para seguir defendiendo un futuro mejor para nuestra tierra y para el mundo", ha concluido.