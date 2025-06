María Chivite afirma que no va a "agachar la cabeza" porque no tiene "nada que esconder"

UPN ha pedido su dimisión porque "ha robado a todos los navarros la confianza en una gestión honrada y limpia de lo público"

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves, tras el informe de la UCO de la Guardia Civil, que va a "dar la cara siempre". "No voy a agachar la cabeza, no voy a huir porque yo no tengo absolutamente nada que esconder", ha indicado, para trasladar al portavoz de UPN, quien ha pedido su dimisión, que le diga por qué tiene que "dejar el cargo si no he cometido ninguna ilegalidad". "No hay ninguna prueba de ilegalidad en adjudicaciones públicas de Navarra, en ningún informe oficial", ha dicho.

En respuesta a una pregunta de la formación regionalista en el pleno del Parlamento, María Chivite ha aclarado que "las adjudicaciones no las hacen ni la presidenta ni los consejeros, sino una mesa técnica". "Y el hecho de que no se haya admitido la personación de la Administración foral en la causa que instruye el Tribunal Supremo indica también que en estos momentos no hay indicio alguno de perjuicio a la Hacienda pública", ha expuesto, para incidir en que "si este Gobierno no ha hecho nada ilegal y no hay nada, a día de hoy, ninguna causa que lo implique, vamos a seguir trabajando por Navarra, vamos a seguir cumpliendo con el programa de legislatura que todavía nos queda la mitad hasta el año 2027".

Ha respondido a UPN que, tras tres legislaturas en la oposición, "ven su única oportunidad en que yo me vaya y en que caiga el Gobierno". "Desde que soy presidenta ustedes me han acusado de absolutamente todo. Recuerdo ese verano de 2019 en que me acusaron de tener las manos manchadas de sangre; todo lo que me dijeron en pandemia, han recurrido auténticas barbaridades para desgastarme", ha dicho, para añadir que "con ello llevo conviviendo seis años".

Chivite ha manifestado que "tengo todo a mi partido que me apoya" y "cuento con unos socios de gobierno que quieren seguir para adelante". "Cuento también con la paz y la tranquilidad de no haber cometido ningún delito", ha afirmado, para trasladar al portavoz de UPN que "hasta hace cuatro días decía que esta Comunidad la dirigía EH Bildu, y ahora al albur de las noticias dice que esta Comunidad ha estado dirigida por Santos Cerdán".

Ha sido tajante al afirmar que "rendirme en estas circunstancias sería hacer dejación de mi responsabilidad". "Sería hacer dejación de una encomienda ciudadana; salir por la puerta de atrás me pondría bajo el prisma de una presunta culpabilidad que no tengo", ha aseverado, para indicar que "sé que van a seguir con su acoso, con su hostigamiento, hablando de mi hermano, de mi suegro, llamando a los afiliados del Partido Socialista para que saquen todas sus mierdas".

A su juicio, "esto es lo que ustedes están haciendo, acosar, hostigar y lo llevan haciendo seis años los señores de UPN porque lo están utilizando absolutamente todo". "Pero se lo digo alto y claro, voy a responder al mandato democrático de la ciudadanía y voy a dar la cara siempre", ha manifestado, para indicar que "mi conciencia está bien tranquila". "No voy a agachar la cabeza, no voy a huir porque yo no tengo absolutamente nada que esconder", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "desde UPN le hemos pedido la dimisión porque ha robado la confianza en las instituciones a los navarros; nos ha robado a todos los ciudadanos, a todos los navarros, la confianza en una gestión honrada y limpia de lo público". "Los navarros hoy no saben si tienen un Gobierno honrado o un Gobierno corrupto", ha dicho, para considerar que "esto hace imposible que usted continúe al mando". "La sombra de la corrupción es tan enorme que lo inunda todo", ha apuntado.

Ha acusado a la presidenta de haber "adjudicado, en un proceso plagado de sombras, a su jefe y amigo, Santos Cerdán, la mayor obra pública de Navarra". "Nos ha robado pensar que nuestro Gobierno es un Gobierno honrado, porque no puede adjudicar 76 millones de euros a una UTE donde está quien le impulsó a la Secretaría General del Partido Socialista y a la Presidencia", ha opinado Esparza, para trasladar a Chivite que "su amigo Santos Cerdán, su jefe Santos Cerdán, ante el que usted se cuadraba en una seña clara de quién mandaba en esta tierra, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por pertenencia a organización criminal y por cohecho".

En su opinión, "si sigue de presidenta, está robando la dignidad de las instituciones navarras, roba la dignidad de un Gobierno en su totalidad". "El daño que está haciendo a Navarra es brutal. Se ha quedado sin equipo, sin credibilidad y sin palabra. ¿Va a seguir actuando como si no tuviera nada que ver con usted?", ha indicado, para afirmar que "Navarra necesita una nueva etapa con transparencia, limpieza y rigor institucional". "Y eso no es compatible con quien, cuando menos, ha optado por callar, por esconder y por bloquear; no se puede liderar una comunidad cuando está acorralada por la sospecha, bloqueada por los escándalos y superada por la realidad", ha concluido.