María Chivite dice, ante el adelanto electoral, que "nos movilizaremos": "Volveremos a gobernar"

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite.
La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 10:12
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PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes, ante el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, que "nos movilizaremos" y ha subrayado que "volveremos a gobernar".

En un mensaje en la red social X, Chivite ha indicado que "necesitamos una mayoría progresista más amplia"; "una mayoría que avance en derechos, feminismo, paz y prosperidad compartida", ha agregado.

"Desde Navarra lo tenemos claro: seguir avanzando o volver al blanco y negro", ha expuesto la presidenta, que ha advertido de que "nos movilizaremos y volveremos a gobernar".

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