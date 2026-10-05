María Chivite dice, ante el adelanto electoral, que "nos movilizaremos": "Volveremos a gobernar"

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press
PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes, ante el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, que "nos movilizaremos" y ha subrayado que "volveremos a gobernar".
En un mensaje en la red social X, Chivite ha indicado que "necesitamos una mayoría progresista más amplia"; "una mayoría que avance en derechos, feminismo, paz y prosperidad compartida", ha agregado.
"Desde Navarra lo tenemos claro: seguir avanzando o volver al blanco y negro", ha expuesto la presidenta, que ha advertido de que "nos movilizaremos y volveremos a gobernar".