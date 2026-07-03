Más de 2.700 agentes integran el dispositivo de seguridad diseñado para los Sanfermines 2026

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío; y el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso - EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.700 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona integran el dispositivo previsto para los Sanfermines de 2026.

De ellos, 950 corresponden a Policía Nacional; 700, a Guardia Civil; otros 700, a Policía Foral, y 412, a Policía Municipal, a los que hay que añadir a los 186 auxiliares de Protección Civil. Como novedad este año, se dará cobertura al Chupinazo Txiki.

Así se ha acordado en la Junta de Seguridad celebrada este viernes y a la que han asistido, entre otros, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío; y el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso; así como mandos de los cuerpos policiales.

En su intervención, Echeverría ha agradecido "el extraordinario esfuerzo" de los cuerpos policiales y su "trabajo por hacer que los Sanfermines no solo sean las mejores fiestas del mundo, sino que además sean las más seguras". "Debemos de lanzar ese mensaje de que venir a Pamplona es venir a disfrutar de unas fiestas únicas, y los cuerpos policiales trabajan sin descanso para que sea una experiencia segura para todos y todas", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Jurío, que ha remarcado que "es un dispositivo complejo y completo" en el que Policía Foral "se vuelca" cada día, en "coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas policiales", en un trabajo que "permite hacer de los Sanfermines una fiesta segura".

Por su parte, Alonso ha señalado que el balance sobre seguridad ciudadana realizado el año pasado tras las fiestas "fue muy positivo", con un "descenso de un 19% en las denuncias", de las cuales "en torno al 60% eran relacionadas con pequeños hurtos", algo que refleja que "vamos por el buen camino". Sin embargo, "no se puede caer en la autocomplacencia". "Esto nos marca el camino, pero exige trabajar con la misma intensidad o más, y así se está haciendo", ha dicho.

POLICÍA NACIONAL

Policía Nacional moviliza a unos 950 agentes de la Jefatura de Navarra y de unidades de organismos centrales o con destino en otros puntos de España, además de nuevas incorporaciones.

La base delegada de medios aéreos desplegará su servicio de drones, anti drones y un helicóptero. Las unidades de caballería patrullarán el centro de la ciudad, así como los guías caninos, equipos TEDAX-NRBQ para desactivación de explosivos y amenazas radiológicas, y la unidad de subsuelo y protección ambiental.

La unidad de intervención policial se reforzará con grupos de otras provincias. La Brigada de Seguridad Ciudadana colaborará en esta función y continuará en su labor habitual de patrullaje. Agentes de la Brigada Móvil colaborarán en la vigilancia de las estaciones y en el control de viajeros en medios de transporte.

La Brigada Provincial de Policía Judicial, para prevenir y perseguir hurtos y robos, contará con el apoyo del grupo de delincuencia itinerante de la Comisaría General de Policía Judicial.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer reforzará sus servicios para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual y dar asistencia a las víctimas. La Brigada Provincial de Información vigilará altercados o desórdenes públicos, con especial atención a las medidas de prevención en materia antiterrorista, que se ven reforzadas en estas fechas.

La Brigada de Extranjería controlará documentaciones y supervisará los vuelos, además de prestar apoyo al resto de Brigadas, de igual manera que la Brigada de Policía Científica. Se realizarán patrullajes conjuntos con agentes de Italia, Francia y Alemania.

GUARDIA CIVIL

Guardia Civil moviliza a más de 700 efectivos de distintas unidades. Entre ellas, seguridad ciudadana, que trabaja en la prevención de robos en viviendas; Información, orientada a los dispositivos preventivos en materia antiterrorista; o la Agrupación de Tráfico.

La USECIC reforzará la seguridad y el servicio cinológico colaborará con perros detectores de drogas y explosivos. También se contará con el apoyo de policías europeas, como Gendarmería y Carabinieri.

Las Comandancias limítrofes a Navarra realizarán controles en las vías que las comunican. Con el mismo fin, se contará con la colaboración de un helicóptero, y el Escuadrón de Caballería recorrerá caminos aledaños a la capital.

La Intervención de Armas y Explosivos se encarga del control y verificación de los espectáculos pirotécnicos. La Sección Fiscal y de Fronteras de Beriáin asume la inspección de establecimientos de hostelería y alimentación, y refuerza el control de estupefacientes o de productos susceptibles del pago de impuestos especiales.

El Equipo Pegaso controlará drones, aviación y globos aerostáticos, y el SEPRONA colaborará en la inspección de la Feria de Ganado y con el refuerzo de los servicios de seguridad alimentaria.

POLICÍA FORAL

Policía Foral cuenta con un dispositivo de más de 700 agentes de las áreas de Seguridad Ciudadana (Prevención y Atención ciudadana, Planificación, Grupo de Guías Caninos, División de Intervención y Protección de Autoridades), Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Interior y Policía Administrativa (Brigada de Juego y Espectáculos, cuyos mandos ejercen funciones de Delegado de la Autoridad en los espectáculos taurinos), Investigación Criminal, e Inspección General.

Se prevén dispositivos específicos, como la reacción antiterrorista por Alerta 4 en el Chupinazo, la procesión, eventos taurinos y fuegos artificiales, con el Grupo de Intervenciones Especiales desplegado y apoyado por el equipo de drones.

También se vigilará la plaza de toros durante los encierros, festivales matinales y las corridas de la Feria del Toro. Habrá, además, dispositivos en el casco antiguo, con personal uniformado y de paisano. Personal de las unidades de Protección y Atención Ciudadana de todas las comisarías territoriales realizarán controles en vías de comunicación.

El dispositivo recoge previsiones específicas para evitar agresiones sexuales, como patrullajes en parques y aparcamientos y con un servicio específico de regreso a casa seguro.

En el ámbito de la seguridad vial realizarán controles de tráfico, alcohol y drogas llevados a cabo por personal de la División de Seguridad Vial y de la Brigada de Atestados. La Brigada de Tráfico de Tudela también realizará controles en su zona de influencia. Los controles de seguridad vial en los alrededores de Pamplona están coordinados con Guardia Civil y Policía Municipal.

Miembros de la Brigada de Protección Medioambiental controlarán acampadas ilegales, y personal de la Brigada de Seguridad Interior velará por la protección de los edificios institucionales. La Oficina de la Plaza del Castillo será el lugar de referencia para la presentación de denuncias.

POLICÍA MUNICIPAL

Policía Municipal movilizará a 412 agentes. Habrá, también, 186 auxiliares de Protección Civil. Además de las labores de coordinación con el resto de cuerpos, mantendrá activos todos los servicios habituales operativos durante el resto del año -atestados, grupos de investigación de ilícitos penales, grupos de menores, mayores y familia o el grupo de seguridad vial-.

El grupo de ODAC recogerá denuncias en sus dos oficinas: en dependencias de Policía Municipal (calle Monasterio de Irache nº 2) las 24 horas, y en la oficina de la calle Zapatería nº 40, abierta entre el 5 y el 14 de julio, de 11.30 a 23.30 horas.

Se reforzará el patrullaje a pie por el Casco Antiguo y se realizarán servicios especiales compuestos por 156 agentes para el Chupinazo, 116 para la procesión de San Fermín y más de 160 para los encierros.

También estará operativo el servicio de objetos perdidos, abierto las 24 horas. Como los últimos años, el Centro de Coordinación estará instalado en las dependencias de Policía Municipal, en la Sala de CECOOR.