Más de 304.000 personas han participado en la celebración de los 2.100 años de la fundación romana de Pamplona

Más de 304.000 personas han participado este año en el ciclo '2.100 años de convivencia', que celebra el aniversario de la fundación romana de la ciudad de Pamplona y que aún tiene pendientes dos grandes citas en 2026, la exposición en el nuevo Civivox Pompelo y el Simposio Científico de primavera. La programación ha contado con más de 300.000 personas en los actos vinculados al Privilegio de la Unión, sobre todo, la Gran Feria Medieval, la feria ganadera Autentika, las recreaciones históricas y la programación musical.

Los principales datos del balance del programa en 2025 los han presentado en rueda de prensa este viernes el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el director del área de Cultura, Fiestas y Deporte, Iñigo Gómez, quienes han destacado la participación en los ciclos, conferencias, presentaciones de libros, visitas guiadas, actividades educativas y propuestas culturales.

Asiron ha explicado que el gobierno municipal afrontó el inicio del año con un "reto ilusionante y complejo" debido al 2.100 aniversario de la fundación romana de Pamplona "sobre un poblado vascón a manos de Pompeyo Magno" y los 600 años de la muerte del "monarca más decisivo de Pamplona", Carlos III, que otorgó a la ciudad el Privilegio de la Unión. "Pocas ciudades pueden presumir de tener un legado histórico como Pamplona", ha manifestado.

"Una celebración de este calibre requiere una minuciosa y extensa planificación con la que no contábamos", ha indicado el alcalde, que ha señalado que, al acceder a la Alcaldía, "vimos que no se había planificado absolutamente nada". Así que "nos pusimos manos a la obra y pudimos componer un programa de actividades" con el objetivo de convertir el 2025 en "un hito compartido" con la ciudadanía de Pamplona, "fortalecer el vínculo de pamplonesas y pamploneses con su historia" y "seguir construyendo desde la memoria una ciudad abierta, cohesionada y con futuro".

Además, ha resaltado que los actos celebrados por este aniversario tendrán "un legado duradero" en forma de publicaciones, materiales educativos, intervenciones patrimoniales y proyectos que se prolongan en 2026.

INVERSIÓN DE MÁS DE 500.000 EUROS

El presupuesto global de las actuaciones, incluyendo las dos pendientes para 2026, es de 557.357,22 euros. En esta partida destaca de forma especial la celebración del Privilegio de la Unión, uno de los ejes centrales del programa, que coincidía, además, con el 600 aniversario del fallecimiento de Carlos III El Noble, quien otorgó el Privilegio en 1423. El programa especial, del 5 al 8 de septiembre, supuso una inversión de 300.000 euros, para la creación de una identidad visual propia, la organización de la Gran Feria Medieval en el Casco Antiguo, la recreación de la coronación de Carlos III y el acto institucional por el 600 aniversario en la Catedral de Santa María, más la Feria Autentika en Rochapea y la programación musical de la Plaza del Castillo.

La inversión en comunicación, diseño e identidad visual, y materiales informativos físicos y virtuales ha supuesto 12.500 euros. Además, las campañas de promoción y difusión, canalizada principalmente a través del acuerdo marco del Ayuntamiento con diferentes medios de comunicación, ha superado los 65.000 euros. Entre las actividades divulgativas, intervenciones patrimoniales y acciones de proyección turística, destaca la instalación de lonas en Casa Seminario, por importe de 15.800 euros.

La primera actividad del programa fueron los 'Diálogos sobre la historia de Pamplona', siete citas que llenaron el aforo de Condestable, con unas 1.500 personas y un presupuesto de 11.604 euros. También se completó el aforo, de 214 personas, para la emisión del programa 'Ser Historia', que tuvo un coste de 14.520 euros.

En abril, la publicación del libro 'Geología y ciudad: la historia constructiva contada por los suelos y las rocas de Pamplona', del profesor Antonio Aretxabala Diez, supuso un importe de 5.166,7 euros. En mayo se publicó la obra 'El comercio navarro con Inglaterra en el siglo XVIII. Tejidos, vestido y moda', de los investigadores Francisca Vives Casas y Carlos Idoate Ezquieta, con un coste de 5.901,24 euros. El tercer libro publicado, 'Noble', del historiador navarro Mikel Zuza Viniegra, se presentó en septiembre, tuvo un coste de 1.828,22 euros. En mayo se celebró el espectáculo 'Jazoerak / Sucesos', de Kukai Dantza, con la asistencia de 1.200 personas y un presupuesto de 9.700 euros.

Para impulsar la educación histórica, el Ayuntamiento editó en septiembre una unidad didáctica sobre el Privilegio de la Unión, acompañada de visitas guiadas al Archivo Municipal, con la participación de 200 estudiantes y un coste de 19.770,55 euros. También en clave divulgativa, en el mes de septiembre, se realizó una excavación arqueológica en la Torre Barbazana, para descubrir la Puerta de los Canónigos y diversos indicios sobre la Pamplona romana y altomedieval. Los resultados se presentaron a la ciudadanía en una sesión explicativa en Condestable, mientras que los materiales y registros quedarán custodiados en el Depósito Arqueológico de Navarra. El presupuesto de esta actividad ha sido de 19.973,75 euros.

Y con la vista puesta en el futuro a medio plazo, la jornada Imagina Iruña 2050 invitó a más de 200 personas a imaginar la ciudad dentro de 25 años a través de talleres infantiles, un concurso de relatos Cartas al futuro, dinámicas participativas, debates y jornadas técnicas. El gasto de la jornada fue de 54.381,46 euros.

El ciclo continúa en 2026, reforzando el carácter de legado de la conmemoración, con la exposición 'De Irulegi a Pompelo. Los orígenes de una ciudad', que se ofrecerá en 500 m2 de superficie expositiva en el nuevo civivox del Ensanche, Civivox Pompelo, entre el 30 de enero y el 27 de septiembre. Vinculado a esta exposición, está previsto un simposio científico, para profundizar en la investigación científica y compartir conocimiento especializado entre la ciudadanía.