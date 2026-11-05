Más de 5.800 jóvenes de Navarra solicitan el Bono Cultural Joven 2026

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultural Joven, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, ha sido solicitado en su quinta edición por 5.802 jóvenes de Navarra que cumplen 18 años en 2026. Esto supone un 70,34% sobre el total de jóvenes de esta edad, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, son 8.248.

En el total del país, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 374.131 jóvenes que cumplen los 18 años en 2026, distribuidos por todo el territorio español.

Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2008, en concreto, el 66,6% de la población estimada de esa edad, un total de 561.459 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La cifra supera en 10.946 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 363.054.

Con las cifras registradas en este 2026, el número de jóvenes beneficiarios del programa en sus cinco ediciones superaría los 1,67 millones. Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación.

La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.217 en toda España.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que la persona beneficiaria puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

El Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades. En la Modalidad 1 se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre estas áreas: *artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros); productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros); consumo digital o en línea (hasta 100 euros).

En la Modalidad 2 se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

El objetivo del Ministerio de Cultura con esta iniciativa "tiene un doble sentido: por un lado, muestra el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura, que esta iniciativa ayuda a fidelizar como público y consumidor de cara al futuro; y, por otro lado, ofrece un respaldo adicional al sector cultural".

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda.

En total, en esos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.