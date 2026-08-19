Mejoran las condiciones meteorológicas en las tareas de extinción del incendio de Urzainki

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción han continuado este miércoles las labores para tratar de sofocar el incendio forestal reactivado el lunes en Urzainki. A lo largo de la tarde se han producido algunas precipitaciones y ha aumentado la humedad relativa del terreno, lo cual implica una cierta mejora en las condiciones meteorológicas.

A las 22 horas llovía ligeramente en la zona y no se apreciaban llamas en los flancos, si bien el riesgo de incendio previsto por AEMET en la zona continúa siendo muy alto para el jueves, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Han trabajado en el lugar durante la jornada del miércoles brigadas de los parques de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla, dos brigadas helitransportadas y bomberos voluntarios de Isaba. Los integrantes del dispositivo han sido relevados en torno a las 21 horas por efectivos de los parques de Lodosa, Estella y Navascués, que permanecerán trabajando en el lugar durante la noche. Está previsto que reciban, por la mañana, el relevo de brigadas de Cordovilla, Navascués y Sangüesa.

Además se han movilizado durante el día siete medios aéreos: los tres helicópteros del Gobierno de Navarra y, por parte del MITECO, los dos helicópteros con base en Miluce y dos helicópteros medios de Asturias y Huesca (Plasencia del Monte). Este último se ha unido a las tareas de extinción del incendio por la tarde.

Asimismo, han formado parte del dispositivo de extinción efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, con apoyo de un buldócer, técnicos de Protección Civil y patrullas de la Policía Foral.