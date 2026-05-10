Mesa y Junta tramita este lunes una iniciativa para regular el alquiler de habitaciones y los contratos de temporada

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra tramitará, en su sesión de este lunes, una proposición de Ley Foral presentada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, reguladora del arrendamiento de habitaciones. Una iniciativa que busca "cerrar las vías de fraude en los contratos de temporada y poner fin a los abusos en el alquiler de habitaciones".

La proposición de ley establece que los contratos de temporada "deberán estar vinculados a causas reales -como motivos laborales, formativos o asistenciales- y debidamente acreditadas". En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración. Además, la norma fija que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

La proposición de ley regula también el alquiler de habitaciones. La iniciativa establece que estos contratos deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales. Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

Por otro lado, Vox ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para que explique las circunstancias de la admisión a trámite de la querella presentada por este partido por el presunto fraccionamiento de contratos en obras en el parque Sendaviva.

UPN ha pedido que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, explique los avances en la elaboración del 4º Plan de Cooperación y su senda presupuestaria; y Geroa Bai que la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, explique el informe del estudio de Juventud y Movimientos migratorios presentado el 30 de abril.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha solicitado comparecer para informar sobre el estudio de la economía navarra licitado por el Instituto Navarro de Inversiones (INI); y sobre los detalles del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028.

En el apartado de las mociones, UPN ha registrado una iniciativa que insta al Gobierno de Navarra a solicitar al Gobierno de España la transferencia de la competencia de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras por cuenta propia o ajena que se desarrollen en la Comunidad foral. Los regionalistas quieren instar, además, al Ejecutivo foral a "desbloquear de forma urgente" la formación oficial de pilotos aplicadores con drones agrícolas y a impulsar "la implantación real" de nuevas tecnologías en la agricultura navarra; también a adaptar "con urgencia" la normativa para permitir el uso de drones en tratamientos fitosanitarios bajo un régimen específico de baja altura.

Por su parte, Vox ha presentado una moción que insta a los gobiernos de España y Navarra a promover que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "sea inspirado en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".