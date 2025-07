Miles de pamploneses honran a San Fermín en el día grande de las fiestas

El arzobispo Roselló destaca que no se puede "ocultar" la "dimensión y el origen religioso de nuestra fiesta"

PAMPLONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles de Pamplona este lunes, 7 de julio, día grande de las fiestas de San Fermín, para arropar al Santo a su paso por el casco viejo de la ciudad durante la tradicional procesión en su honor.

Pamplona, vestida de blanco y rojo, se ha echado a la calle en un día de temperatura agradable para acompañar a San Fermín en una procesión que ha contado con los tradicionales 'momenticos' y los 'vivas' al Santo.

La figura de San Fermín, que ha salido hacia las 10.46 horas de la iglesia de San Lorenzo, ha estado acompañada por la Comparsa de Gigantes y cabezudos, clarineros, maceros, txistularis, dantzaris, timbaleros, representantes de los gremios históricos, la Hermandad de la Pasión, la Congregación Mariana, el cabildo catedralicio, el Arzobispo de Pamplona, la bandera de la ciudad, la Corporación municipal, Policía Municipal vestida de gala, y la banda municipal de música La Pamplonesa.

Previamente, minutos antes de las 10 horas, la Corporación municipal, vestida de gala y encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha salido de la Casa Consistorial para recoger al Cabildo de la Catedral, y a continuación desfilar hacia la iglesia de San Lorenzo. Desde allí, el santo ha salido en procesión por las calles de la parte vieja de la ciudad entre los aplausos de los pamploneses.

A la altura de la calle San Antón, la coral Canta et Yanta ha dedicado una jota al Santo. La comitiva ha avanzado hacia la plaza del Consejo, donde ha tenido lugar el primer 'momentico', la jota 'Al Glorioso San Fermín' interpretada por la Coral Santiago de la Txantrea, para continuar por calle Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Plaza Consistorial y San Saturnino.

En el Pocico de San Cernin, hacia las 11.40 horas, ha tenido lugar el segundo 'momentico', a cargo de la Coral Napardi con su 'Agur jaunak', y ya en la calle Mayor la cofradía de San Saturnino ha dedicado una pieza musical al Santo, que durante el resto del recorrido ha seguido recibiendo más cánticos y pétalos de rosa lanzados desde los balcones.

Hacia las 12.18 horas, la figura del Santo ha regresado a la parroquia de San Lorenzo. Allí, a partir de las 12.34 horas, se ha celebrado la misa en honor a San Fermín, oficiada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, y el Cabildo Catedralicio.

Durante la homilía, el arzobispo Florencio Roselló ha destacado que "ni el bullicio puede ocultar la dimensión y el origen religioso de nuestra fiesta". "San Fermín no se puede encerrar en esta capilla, es tan fuerte su eco, su explosión de fe y gozo, que resuena en todo Pamplona y en toda Navarra, en toda España y fuera de España", ha dicho. Tras subrayar que "San Fermín nos enseña que la fe no puede quedarse encerrada aquí, en esta capilla", ha apuntado que el santo "no huyó del mundo, no se retiró, sino que se comprometió y se implicó en él, se comprometió de palabra y de obra con la sociedad que le tocaba vivir". "Esta actitud también a mí me lleva a no mirar hacia otro lado, me lleva a no dar la espalda a la realidad", ha añadido.

Entre otras cuestiones, ha mencionado el "conflicto de BSH, donde muchas familias van a perder el trabajo, donde muchas familias, directa e indirectamente, van a perder el medio de subsistencia". "No es buena noticia para Navarra que muchos vecinos nuestros se queden sin empleo, que muchas familias pierdan su medio de vida", ha subrayado, tras añadir que "si la Iglesia pudiese hacer algo, aquí estamos".

Roselló también ha querido hacer referencia a "las redes de trata de personas, de trata de mujeres en Navarra, muchas obligadas a ejercer la prostitución". "Nuestra Iglesia diocesana este año ha hecho una apuesta por estas mujeres. Ha abierto un piso, un recurso para atender a las mujeres que necesitan ayuda y necesitan salir. La Iglesia no mira hacia otro lado, mira de frente a la pobreza y marginación, también mira al frente a la lacra de la trata", ha manifestado.

El arzobispo de Pamplona ha mencionado asimismo las situaciones de guerra que vive el mundo y ha afirmado que "necesitamos artesanos de la paz, en nuestros ambientes de cada día", compartiendo el posicionamiento mostrado por el Papa León XIV.