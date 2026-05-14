El Ministerio destina 576.000 euros a la contratación de 6 personas investigadoras en la industria navarra

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado la resolución provisional de la convocatoria Torres Quevedo 2025, por la que se destinan 576.751 euros para la contratación durante 3 años de 6 investigadores e investigadoras en la industria navarra.

Son, en toda España, 211 las personas beneficiarias de esta convocatoria, a la que se destinan 20 millones de euros. Este año se ha aumentado un 2% el salario mínimo respecto a la convocatoria de 2024.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que "el objetivo de esta convocatoria es ofrecer incentivos para que las empresas contraten a más investigadores/as y que éstos sean conscientes de las oportunidades para desarrollar su carrera en el sector privado".

Esta convocatoria "promueve la empleabilidad del talento investigador" en el tejido productivo, fomentando la incorporación de investigadores doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos, en empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos.