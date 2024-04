Mobis comienza la construcción de la planta de ensamblaje de baterías para Volkswagen en la Ciudad del Transporte

María Chivite destaca que "estas obras sin duda traerán prosperidad a esta tierra"



PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mobis Spain Electrified Powertrain, empresa del grupo surcoreano Hyundai Motor Company, ha celebrado este martes el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de Noáin destinada al ensamblaje de celdas de baterías de alta tensión para Volkswagen Navarra.

El proyecto supone una inversión de 214 millones de euros y generará 350 empleos directos. La planta se asentará en una parcela de una extensión de más de 100.000 metros cuadrados que está ubicada en la Ciudad del Transporte. La superficie total construida abarcará casi 50.000 metros cuadrados.

En este proyecto también participa la compañía VGP, con sede actualmente en Bélgica, y que ejerce de promotor y desarrollador por cuenta propia del parque logístico/industrial que utilizará Mobis Spain Electrified Powertrain mediante un contrato de arrendamiento comercial a largo plazo.

El acto de colocación de la primera piedra ha reunido a autoridades como la presidenta de Navarra, María Chivite, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el alcalde de Noáin-Valle de Elorz, Sebastián Marco. Por parte de la empresa han asistido Inbo Yung, CEO de Mobis Spain, y Ra Shin, vicepresidente de Mobis HQ.

También han estado presentes el director de Calidad de Volkswagen Navarra, Javier Muñoz, el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, el secretario general de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Carlos Fernández Valdivielso, y el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna.

Durante el acto, simbólicamente se ha rellenado una 'urna del tiempo' con dos ejemplares del Diario de Navarra y del Diario de Noticias, varias monedas y un plan de inversiones de la compañía.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que este es "un día de celebración" y ha afirmado que "estas obras sin duda traerán prosperidad a esta tierra".

Chivite ha señalado que "todos los procesos de transición conllevan sus dificultades y no están exentos de dudas, pero eso no quiere que decir que sean eludibles", y ha resaltado que "la experiencia de Mobis en el desarrollo de componentes para vehículos eléctricos os sitúa a la vanguardia de la industria automotriz". "Me consta que en vuestro desempeño os esmeráis en adoptar tecnologías más limpias y gestionar de forma eficiente los recursos, y fomentar la seguridad y bienestar de los empleados y las comunidades locales donde os implantáis", ha valorado.

La presidenta del Ejecutivo foral ha destacado que la inversión de Mobis para esta planta representa "la segunda mayor inversión de la historia empresarial en Navarra en lo que va de siglo, 214 millones de euros, y esto contribuye a situar a Navarra en primera línea industrial en la transición hacia el vehículo eléctrico, porque el vehículo eléctrico es el futuro y va a ser una realidad en nuestra tierra". "Por eso esta inversión ha sido declarada de interés foral", ha resaltado.

El alcalde de Noáin-Valle de Elorz, Sebastián Marco, ha asegurado que "es un honor poder participar en este acto de tanto simbolismo e importancia para Navarra y el Valle de Elorz, que supone la culminación de meses de mucho trabajo entre distintas administraciones para mantener la fuerza del tejido industrial que siempre ha caracterizado a nuestra Comunidad". Además, ha expresado su "más sentido agradecimiento a todos los presidentes de concejo del valle, que tanto han facilitado que estemos hoy aquí celebrando esto".

Javier Muñoz, director de Calidad de Volkswagen Navarra, ha explicado que "nos alegra poder ser partícipes de este hito inicial de la puesta en marcha de esta fábrica de montaje de celdas de baterías que se montarán en los vehículos de Volkswagen Navarra". "Este proyecto se enmarca en un proyecto mayor de futuro de electrificación de Navarra y después de España. En este proyecto Volkswagen Navarra fabricará dos SUV, uno de marca Skoda y otro de marca Volkswagen", ha recordado.

Muñoz ha destacado que "llevamos tiempo trabajando con Mobis, con una colaboración muy exitosa y valiosa hasta ahora" y ha señalado que "del éxito de Mobis depende también el éxito de nuestro lanzamiento y va a ser un hito que juntos tendremos que cumplir". "Esperamos que tenga el mayor el éxito posible. Esperamos que esta primera piedra sea el inicio de una colaboración exitosa y de futuro entre Mobis y Volkswagen. Es una prueba piloto que esperemos que salga bien", ha subrayado.