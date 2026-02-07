El MUN, escenario del primer concierto de la gira 'Himno Vertical', de Rocío Márquez de este 2026

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rocío Márquez regresa el sábado 14 de febrero a las 19.30 horas, al MUN, mismo escenario donde ya estuvo en 2015 y donde en 2023 presentó su álbum 'Tercer Cielo' junto al productor de música electrónica y urbana, Bronquio.

En esta ocasión, la revolucionaria cantante flamenca vuelve acompañada de Pedro Rojas, artista musical centrado en la creación experimental, junto a quien ha dado vida a 'Himno vertical', una creación en la que un réquiem, tradicionalmente comprendido como un canto de despedida, como una misa que rinde tributo a los muertos, se transforma en "una obra que honra no solo ese final, sino también el comienzo, el fluir y la transformación".

'Himno vertical' se convierte así en un ritual de despedida, pero también de bienvenida, en una ceremonia circular que "invita al oyente a cuestionarse el ciclo de la vida y la muerte como polos opuestos y a asumirlos como una sola danza". Por eso, esta obra se presenta como una espiral en la que no existe un inicio ni un final claro; en su centro está el vacío, ese espacio en el que la creación y la disolución se entrelazan en un equilibrio eterno. La muerte, lejos de ser el destino trágico, es comprendida aquí como el descanso en el ciclo de la vida, ha informado el Museo en un comunicado.

Como sucede con el resto de sus creaciones, esta propuesta vuelve a sacar a la luz la identidad más creativa de Márquez y es que sus obras se presentan como "una perfecta recopilación de su objetivo principal: poner al flamenco en diálogo abierto y a disposicion de encuentros a través de alianzas con artistas pertenecientes a diversos estilos musicales".