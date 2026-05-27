Navarra amplía a 48,8 millones la inversión servicios del sistema navarro de protección infantil hasta 2030

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la adquisición de un compromiso de gasto plurianual por importe de 8.300.032,99 euros para mejorar la financiación de los programas y servicios del sistema de protección infantil de la Comunidad foral hasta 2030, actualmente ofrecidos a través del concierto que mantiene con la Fundación Ilundáin / Haritz Berri Fundazioa.

La cantidad autorizada se destinará a financiar la actualización de los costes de personal de estos servicios y a introducir mejoras en los programas de Madres y Autonomía. Tras la actualización aprobada, la inversión prevista durante los próximos cuatro ejercicios asciende a un total de 48.710.481,81 euros, indican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Además de la regularización de los costes de personal, se considera necesario incrementar una plaza del programa de Madres Gestantes e introducir tres figuras de orientador u orientadora laboral en los programas de Pisos de Autonomía y de Medio Abierto.

El concierto que mantiene el Gobierno de Navarra para intervenciones con familias y menores entró en vigor en 2021 y fue prorrogado en 2024. La actual prórroga del concierto que mantiene el Gobierno de Navarra con la Fundación Ilundáin para la intervención con familias y menores finaliza el 14 de noviembre de 2027, si bien es posible la realización de una nueva prórroga de tres años hasta el 14 de noviembre de 2030.

Se trata de un gasto plurianual estimado de 8,3 millones, con una previsión gasto anual de 1.140.074,13 euros en 2026, 2.218.899,60 euros en 2027, 56.836,08 euros en 2029 y 4.884.223,17 en 2030.