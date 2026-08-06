Navarra amplía el programa de ayudas predoctorales para que 13 investigadores internacionales completen su contrato

Lorea Jordana Urriza, segunda WIT en ser doctora, con dos miembros de su comité de tesis - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha ampliado un año el programa Welcoming International Talent (WIT).

Esta medida, financiada con 505.440 euros, permitirá "adecuar" la duración de los contratos de 13 investigadores internacionales a los cuatro años máximos establecidos por la normativa vigente para los estudios de doctorado.

La decisión "responde a la evolución positiva de los proyectos de investigación desarrollados por el personal predoctoral, así como a los resultados obtenidos hasta la fecha".

Entre los aspectos valorados destacan "los avances alcanzados en sus investigaciones, la producción de publicaciones científicas de calidad y la participación activa en congresos y encuentros especializados". La ampliación se fundamenta además en la equiparación de las condiciones de los contratos predoctorales a la normativa actual.

El Real Decreto 576/2023 estableció en cuatro años la duración máxima de los estudios de doctorado, por lo que el objetivo de esta decisión es ofrecer a los investigadores "el tiempo necesario para culminar con éxito sus tesis doctorales, garantizando las mejores condiciones para la finalización de sus trabajos de investigación y contribuyendo al fortalecimiento del talento científico vinculado al programa WIT".

Con esta actuación, WIT y el Gobierno de Navarra "reafirman su compromiso con la formación investigadora de excelencia, impulsando el desarrollo de carreras científicas y favoreciendo la generación de conocimiento con impacto en el sistema de I+D+i de Navarra".

ALISSON GARCÍA-HERRERA, PRIMERA EN DEFENDER SU TESIS DOCTORAL

El pasado 28 de mayo la doctoranda Alisson García-Herrera, ingeniera experta en transporte procedente de Ecuador, defendió su tesis doctoral sobre optimización matemática aplicada al 'crowdshipping' o reparto colaborativo de mercancías en la última milla urbana.

Además de convertirse en la primera integrante del programa WIT en ser doctora, lo hizo logrando la máxima calificación: Sobresaliente Cum Laude con Mención Internacional.

Alisson García-Herrera llegó de su país natal en mayo de 2023 al grupo de logística y transporte GILT-OR del Instituto Smart Cities de la UPNA para desarrollar su proyecto de tesis bajo la supervisión de los doctores Javier Faulín Fajardo y Adrián Serrano Hernández.

Durante su estancia en Pamplona, fue galardonada en 2025 con los premios a Mejor Comunicación Oral en el 6º Congreso Doctoral en Ingeniería (DCE2025), celebrado en Oporto (Portugal), y a la Mejor Presentación en la Multiconferencia Internacional en Modelaje y Simulación Multidisciplinar (I3M2025), celebrada en Fez (Marruecos), además de lograr publicar cuatro artículos científicos y realizar seis presentaciones en congresos nacionales e internacionales.

Asimismo, realizó dos estancias de investigación: en la Universidad Politécnica de Valencia, por un mes; y en la Universidad de Porto, por tres meses.

PROGRAMA WIT

El programa internacional de ayudas predoctorales WIT, cuya primera convocatoria se lanzó en 2022, es una iniciativa del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Con un presupuesto total de 2,6 millones de euros, ha sido cofinanciado al 50% por el Gobierno de Navarra y la Agencia Europea de Investigación (REA) como parte del Programa COFUND (Acciones Marie Sklodowska Curie y Programa Horizon Europe).

Esta inversión "subraya el compromiso de la Comunidad foral con la retención de talento y la investigación de vanguardia", mediante la contratación de 16 investigadores internacionales para la realización de su tesis doctoral durante 36 meses (3 años) tanto en la Universidad Pública de Navarra como en la Universidad de Navarra.

En el marco del Programa WIT se lanzaron dos convocatorias de ayudas en los años 2022 y 2023, mediante las cuales se concedieron las 16 ayudas, 8 por convocatoria.

Éstas consistieron en un contrato predoctoral de 36 meses (ampliado ahora a 48 para los 13 doctorandos que cumplen los requisitos), que incluye fondos para gastos de investigación, realización de estancias de investigación, asistencia a congresos, y un programa de formación en competencias transversales que complementa la formación propia de cada programa de doctorado.

Las personas doctorandas, procedentes de países como Ecuador, Brasil, Irán, Pakistán, Marruecos, Colombia, India o Italia, han realizado investigaciones en ambos centros universitarios en áreas que forman parte de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S4 Navarra) como son la Salud, la Energía y la Automoción-Mecatrónica y Fabricación Avanzada, con la Inteligencia Artificial como área transversal.

La primera edición recibió 148 solicitudes y la segunda 120, la mayoría de Pakistán, seguidas de India, Irán, Cuba, Brasil o Italia, entre muchos otros.

Asimismo, una de las plazas de 2022 fue para Lorea Jordana Urriza, investigadora navarra formada en el extranjero que pertenece al Programa de Doctorado de Medicina Aplicada y Biomedicina y que ha trabajado dentro del grupo de investigación de Terapias Inmunes del CIMA Universidad de Navarra.

Su tesis doctoral, que giró sobre la respuesta de las células CAR T en pacientes con mieloma múltiple y estuvo dirigida por el doctor Juan Roberto Rodríguez Madoz, fue defendida el pasado 25 de junio.

En total, la participación de mujeres fue de alrededor del 30% en las solicitudes iniciales de ambas convocatorias, que "a medida que avanzaba el proceso selectivo fueron ganando posiciones, llegando a haber un reparto igualitario en la concesión de las ayudas".