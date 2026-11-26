Imagen de la delegación navarra durante su visita a la Red Circular FAB en Cáceres. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha compartido, durante dos jornadas experiencias, iniciativas y modelos de trabajo en los ámbitos de la transformación digital, la innovación y la capacitación digital de la ciudadanía con la Diputación de Cáceres. El encuentro ha servido tanto para conocer proyectos desarrollados en la provincia extremeña como para dar a conocer las iniciativas que Navarra está impulsando para "aprovechar las oportunidades de la digitalización y extender sus beneficios a toda la ciudadanía y al conjunto del territorio".

En este intercambio, la delegación navarra ha podido conocer de primera mano la Red Circular FAB, un proyecto que promueve la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de competencias digitales a través de 11 centros distribuidos por la provincia de Cáceres. Durante las visitas, se han compartido experiencias sobre el funcionamiento de estos espacios, sus recursos y las actividades que desarrollan para "fomentar la innovación, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y generar nuevas oportunidades de desarrollo en los municipios".

Por su parte, Navarra ha dado a conocer la actividad del Polo Iris de innovación de Navarra y ha presentado algunas de sus principales iniciativas en materia de transformación digital, enmarcadas en el Plan de Inclusión y Capacitación Digital de Navarra, que establece las líneas de actuación para "avanzar hacia una sociedad digital más inclusiva y garantizar que toda la ciudadanía pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías", indican desde el Ejecutivo foral.

El encuentro ha permitido "poner en común los retos y oportunidades que afrontan ambos territorios en sus procesos de transformación digital, desde la modernización y la innovación hasta la capacitación de las personas y la reducción de la brecha digital". "Una oportunidad para conocer diferentes formas de abordar estos desafíos, compartir soluciones y poner en valor las iniciativas propias y el conocimiento acumulado por cada territorio, que pueden servir de referencia e inspiración a otras administraciones", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Además, la delegación navarra ha visitado la Junta de Extremadura, donde ha mantenido un encuentro para intercambiar experiencias y conocer otras iniciativas y líneas de trabajo en materia de transformación digital.

En la visita han participado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; el director general de Telecomunicaciones y Digitalización, Josean Vizcay; la directora del servicio de Avance Digital, Itziar Berrospe; el jefe de la Sección de Confianza y Brecha Digital, Alberto Sánchez y la directora de innovación, comunicación y ciudadanía de NASERTIC, Toya Bernad. Por parte de la Diputación de Cáceres, ha participado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, junto con representantes de los centros de referencia Fiware iHub El Círculo de Cáceres y de los centros de Malpartida de Plasencia y Jarandilla de la Vera, entre otros.