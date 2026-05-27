Navarra contará con 20 puntos para observar el eclipse del 12 de agosto con más de 50.000 plazas

Red oficial de puntos de observación del eclipse del 12 de agosto. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha presentado este miércoles la campaña institucional con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que no se producía en Navarra desde 1905 y que no volverá a repetirse hasta el año 2154.

Ante la previsión de una gran afluencia de visitantes y desplazamientos durante esa jornada, y en colaboración con las entidades locales, el Ejecutivo foral ha puesto en marcha una red oficial de observación integrada por 20 puntos distribuidos por la franja de territorio navarro que mayor tiempo de visión tendrá del eclipse total.

La red oficial de observación ofrecerá 50.476 plazas, que se ubicarán en las localidades de Arguedas (2.000 plazas), Buñuel (650), Cárcar (800), Cascante (1.500), Castejón (2.500), Corella (4.000), Fitero (1.500), Larraga (1.000), Lerín (5.000), Lodosa (5.000), Marcilla (1.000), Mendavia (1.500), Peralta (2.500), Ribaforada (2.526), Tafalla (4.000), Tudela (5.000) y Viana (2.000), además de las zonas de Aguilares (1.000) y El Ferial (1.000), en Bardenas Reales, y el Parque Sendaviva (6.000). Este último será el punto de la red con mayor aforo, y en el que NICDO desarrollará un conjunto de actividades a lo largo de toda la jornada que culminarán con la observación de las Perseidas.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 1 de junio a través de las webs en castellano y euskera eklipsenavarra.es y eklipsenafarroa.eus, tendrán un coste de 5 euros (más gastos de gestión) e incluirán gafas homologadas para la observación segura del eclipse. También se podrán adquirir presencialmente en los puntos de venta que la sociedad pública Nicdo tiene en Baluarte (Pamplona) y La Morea (Galar), explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Todos los puntos oficiales contarán con un punto de información a los visitantes, control de aforo, zonas de aparcamiento habilitadas, programación de actividades divulgativas y culturales -que se irán anunciando en las próximas semanas en la web oficial del proyecto-, espacios de sombra y puntos de venta de comida y/o bebida, servicios básicos (agua, contenedores para la basura y baños públicos) y dispositivos de seguridad y emergencias coordinados.

Además, en algunos puntos de la red existirá la posibilidad de utilizar parking para autocaravanas, zona de acampada habilitada y zonas recreativas para público infantil, como piscina o parque de juegos. Igualmente, varios de los enclaves serán puntos accesibles para personas con movilidad reducida. La información de los servicios de cada punto de la red se puede consultar en la web oficial de Eklipse Navarra.

COLABORACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INTERADMINISTRATIVA

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha destacado en la rueda de prensa posterior a sesión de Gobierno "el importante trabajo de coordinación interdepartamental desarrollado durante meses para afrontar un reto organizativo sin precedentes en Navarra". En la preparación de esta planificación, coordinada por la sociedad pública NICDO, han participado, además de la Dirección General de Innovación, las unidades del Gobierno competentes en materia de Interior, Marca Navarra, Salud, Cohesión Territorial, Educación, Turismo y Medio Ambiente.

García ha puesto en valor la colaboración interadministrativa, destacando la implicación de los ayuntamientos que se han sumado a esta red oficial, "colaborando activamente en la preparación de espacios y servicios para garantizar una acogida adecuada durante la jornada del eclipse". Ha agradecido también la cooperación de la Delegación del Gobierno en Navarra en la cobertura de seguridad de la jornada.

"Estamos ante un acontecimiento histórico y extraordinario que atraerá a miles de personas. Queremos que Navarra esté preparada para ofrecer una experiencia segura, ordenada y de calidad, tanto para la ciudadanía navarra como para quienes nos visiten", ha señalado el consejero de Universidad.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una campaña de publicidad institucional y difusión del evento astronómico dotada de 186.000 euros y que va a desarrollarse en dos fases, con impacto a través de prensas diaria, medios digitales, emisoras de radio, televisiones, revistas locales, soportes publicitarios de transportes públicos y redes sociales.

La primera de las fases, durante el mes de junio, tiene por objeto difundir la existencia de esta red de puntos oficiales de observación del eclipse y fomentar la venta de entradas, así como recordar a la ciudadanía que no va a hacer uso de esta red y prefiera ver el eclipse a su manera, que debe proveerse, "a la mayor brevedad y antes de que se agoten existencias o se puedan disparar los precios", de gafas homologadas ISO 12312-2:2015, imprescindibles para mirar el eclipse y no dañarse la vista.

La segunda, que se pondrá en marcha a mediados de julio, tratará de impactar en el conjunto de la ciudadanía, divulgando consejos de autoprotección, de salud ocular, de protección civil y tráfico, así como de sensibilización medioambiental, y centrada en evitar riesgos y daños personales durante una jornada con una previsión de muchos desplazamientos y la llegada de muchas personas desde fuera de la Comunidad foral.

El Ejecutivo foral insistirá en esta segunda fase de la campaña publicitaria en la importancia de planificar con antelación la jornada del 12 de agosto y minimizar los "desplazamientos innecesarios". El Ejecutivo recomendará que aquellas personas que puedan observar el eclipse desde sus domicilios o lugares cercanos no se desplacen durante ese día, con el objetivo de "evitar saturaciones en la red viaria y favorecer una movilidad más segura y sostenible".

La ciudadanía deberá además extremar las medidas de autocuidado ante las altas temperaturas previstas en pleno mes de agosto, prestando especial atención a la hidratación, la protección solar y la búsqueda de zonas de sombra. El Gobierno apelará también a la responsabilidad colectiva para "preservar el entorno natural y minimizar el impacto ambiental asociado a un evento de estas características".

PROYECTO EKLIPSE

Previamente a la presentación de esta red de puntos oficiales de observación, el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, con el apoyo de la sociedad pública NICDO y su centro Planetario, ha trabajado en el ámbito de divulgación científica con el 'Proyecto Eklipse', un plan de actividades complementario que se puso en marcha el pasado 12 de enero y que continuará hasta el mismo día del evento astronómico en distintas localidades, especialmente en aquellas que conforman la red de puntos asociados.

Esta programación, que puede consultarse en la web del Eklipse y en el perfil de Instagram @eklipse_navarra, busca la participación y conocimiento acerca del eclipse y sus distintas dimensiones -científica, pero también social, cultural, etc.- en la población en general, con actividades como 'Los 12 antes de Eklipse', conversaciones entre profesionales de distintos ámbitos del conocimiento para entender este fenómeno y que sucederán todos los días 12 de cada mes, entre enero y julio, en distintas ubicaciones de Navarra.

El Proyecto Eklipse ha sido posible también gracias a la participación de la Fundación 'la Caixa' y se enmarca en la iniciativa estatal 'Trío de Eclipses España', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.