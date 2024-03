Navarra lanza un proyecto piloto sobre ciberseguridad en empresas con talleres a cargo de "equipos especializados"

De cada cinco delitos que se cometen en España, uno es en la red



La Confederación Empresarial Navarra (CEN), la Guardia Civil, INCIBE y el Instituto Hermes han desarrollado en la Comunidad foral el 'Proyecto Athenea', un programa piloto con el que se pretende "informar, sensibilizar y concienciar a las empresas sobre los riesgos en materia de ciberseguridad" a través de talleres a cargo de "equipos especializados".

La sede de la CEN ha acogido este jueves las primeras jornadas técnico-formativas enmarcadas dentro del proyecto, inauguradas por la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el presidente de la Confederación Empresarial de Navarra, Juan Miguel Sucunza, el presidente de la Fundación Hermes, Enrique Goñi, y Francisco Javier Sánchez Gil, general de Brigada de la Guardia Civil de la Jefatura de Servicios Técnicos.

En su intervención, Sucunza ha explicado que se trata de "una prueba piloto que vamos a hacer en Navarra y, si funciona bien, lo vamos a exportar al resto de España a través de CEOE". En concreto, "van a ser seis meses de prueba piloto en Navarra con seis jornadas, y luego la idea es exportarlo al resto de España".

Por su parte, Echeverría ha destacado que "el último balance de criminalidad del que disponemos dice que en los primeros nueve meses del año 2023 se han producido en España más de 337.000 infracciones penales vinculadas al ámbito de la ciberdelincuencia", lo cual "supone más de un 22% con respecto al 2022 en ese mismo periodo". "Nuevas estadísticas del Ministerio del Interior nos indican que los ciberdelitos en el 2022 supusieron un 72% más que en 2019. Y, si lo comparamos con el 2015, estamos hablando de un 352% más, un incremento exponencial. También hay datos que nos dicen que, de cada cinco delitos que se comiten en España, uno se comete en la nube", ha indicado.

En este sentido, ha considerado que "el tratamiento de la ciberdelincuencia tiene que ser distinto del de la criminalidad convencional". "De ahí la necesidad de nuevos instrumentos en el abordaje de la ciberdelincuencia", ha subrayado, tras añadir que "si consideramos necesario alertar y sensibilizar a la ciudadanía en general sobre estos delitos, para la empresa ya no es una cuestión de necesidad, sino es una cuestión de supervivencia".

También ha enumerado las medidas desarrolladas en la materia por el Gobierno de España durante la pasada legislatura, entre otras, las ayudas Kit Digital. Según ha apuntado, en Navarra se han concedido más de 4.100 ayudas, lo que supone un desembolso de los fondos europeos de más de 19 millones de euros. "Las convocatorias siguen abiertas y creo que es una oportunidad sobre todo para las pequeñas empresas, que pueden ser las más vulnerables", ha manifestado.

Enrique Goñi, por su parte, ha destacado que "en el mundo de la empresa, un derecho fundamental es el derecho de propiedad". "Si vuestras empresas están hackeadas, intervenidas, os están sacando inteligencia competitiva, os están sacando datos, puede ser que estén incluso manipulando vuestra percepción del mercado. Os están restando sangre en las venas y neuronas en el cerebro. Eso como mínimo. También es posible que os infecten con el propósito de que hagáis de camino para infectar a otras", ha advertido.

Además, ha remarcado que España "es uno de los diez países del mundo mejor protegidos desde el punto de vista de ciberseguridad y sin embargo es el cuarto más atacado, y la criminalidad ciber sube aproximadamente a un rango del 25% cada año". "Es paradójico, tener buenas defensas y sin embargo recibir muchos ataques y que el índice de ataques sea fructífero", ha dicho.

Asimismo, ha advertido de que "pensar que la ciberseguridad es tecnología es un error", pues "la ciberseguridad en vuestras empresas es personas, es conciencia personal". "De nada vale tener los mejores sistemas de protección si no tenéis la actitud personal de no infectar y no ser infectados", ha apuntado.

A continuación, Francisco Javier Sánchez Gil ha indicado que la Guardia Civil acogió la idea del proyecto "con alto interés" porque "responde a un objetivo específico de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con la que la Guardia Civil se encuentra especialmente comprometida".

Ha añadido Sánchez que "el 66% de la población mundial es usuaria del ciberespacio". "Puede parecer no mucho, pero en Europa 9 de cada 10 personas acceden con habitualidad a esta nueva dimensión que supone el ciberespacio. Los activos digitales, entre ellos especialmente la información, representan un valor esencial para las empresas, para las instituciones y para todos. La protección, por lo tanto, de estos activos es una cuestión de especial prioridad", ha subrayado.

Tras remarcar que "la Guardia Civil cuenta desde hace ya años con una fuerte estructura central de unidades especiales que luchan contra la cibercriminalidad", en concreto, más de 300 agentes distribuidos en 90 equipos por toda la geografía española, ha añadido que, en Navarra, los agentes que componen estos equipos "son una referencia y tienen un grado de especialización muy solvente porque son ya unidades consolidadas y especialmente formadas".

EL PROYECTO

Este proyecto tiene como objetivo principal "concienciar y fortalecer la ciberseguridad de las pymes a través de formaciones especializadas y enfocadas en sus necesidades para reducir la vulnerabilidad".

Se espera que esta iniciativa "no solo incremente la conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad, sino también fortalezca a estas empresas ante posibles amenazas por toda España, siendo Navarra el programa piloto de esta iniciativa".

El contexto actual "muestra una alarmante realidad", ya que "España está entre los países con mayor registro de delitos cibernéticos, con un promedio de 1.250 ataques semanales, y en 2023 sufrió su mayor ola de ciberataques en la historia". Con el 71% de las empresas nacionales siendo afectadas, según datos registrados por el INCIBE, las pymes "están siendo cada vez más un blanco".

Athenea busca "empoderar a las empresas en la lucha contra las amenazas digitales a través de la formación en ciberseguridad" y ofrece "un espacio de aprendizaje donde las pymes puedan adquirir conocimientos prácticos y habilidades técnicas para protegerse contra las amenazas de la ciberdelincuencia".

Los talleres están diseñados para abordar "una amplia gama de temas", desde los fundamentos de la ciberseguridad, criptografía, cifrado, navegación segura, factores de autenticación, metadatos y redes sociales, hasta el análisis de casos reales, con el fin de que los participantes "desarrollen una comprensión profunda de las amenazas y aprendan a detectarlas, prevenirlas y responder eficazmente ante ellas".

El proyecto se enfocará en ofrecer estos talleres de ciberseguridad "para abordar las necesidades específicas de cada empresa" a través de formaciones que estarán a cargo de equipos especializados de la Guardia Civil y del INCIBE.