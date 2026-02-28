Navarra, Medalla de Plata de Desarrollo Web en las 'Spainskills', las olimpiadas españolas de FP

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno (i), entrega medallas a los ganadores durante la ceremonia de clausura de las Olimpiadas SpainSkills 2026. - Jesús Hellín - Europa Press

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha obtenido una Medalla de Plata en la modalidad de Desarrollo Web en las olimpiadas de Formación Profesional, las SpainSkills, competición que este sábado se ha clausurado en IFEMA de Madrid. La Medalla ha sido obtenido por el estudiante Javier Liras Candela, alumno de María Ana Sanz de Pamplona.

La Comunidad foral ha estado compitiendo en estas olimpiadas, iniciadas el pasado martes 24 de febrero, con una amplia delegación compuesta por 18 alumnas y alumnos de siete centros integrados a los que han acompañado 17 tutores y tutoras. En total, han participado 560 alumnos y alumnas de todas las comunidades autónomas en 31 modalidades.

Las SpainSkills son un campeonato de jóvenes estudiantes de Formación Profesional en el que se demuestran las destrezas (skills, en lengua inglesa) adquiridas en su proceso formativo. En la anterior edición (2024) Navarra compitió con un total de 15 especialidades y 2 demostraciones. En la presente edición ha competido en 21 especialidades y 1 demostración (robótica industrial), además de competir en 9 especialidades nuevas, señalan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El alumnado de la delegación navarra ha convivido estos días en la capital de España con estudiantes de otras muchas comunidades autónomas. Un total de 393 personas han participado en las diferentes pruebas, acompañados de 280 tutores/as. De aquí sale la selección española que el próximo mes de septiembre irá al campeonato mundial WorldSkills 2026 (Shanghái, China) y la fase de competición europea EuroSkills 2027 (Düsseldorf, Alemania)

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha acudido a Madrid para estar presente en IFEMA en la clausura de esta competición a nivel nacional. Gimeno ha felicitado al Medallista Javier Liras, a todos los miembros de la delegación navarra, competidores, tutores y responsables del Departamento de Educación que han acompañado al alumnado participante.

"Navarra ha sido pionera en el despliegue de la FP Dual, el mejor modelo de formación profesional existente, y vuestra presencia en estas Spainskills es la mejor demostración de que tenemos una formación profesional de enorme calidad, unos centros integrados que os preparan para el éxito", ha destacado.

"Estoy seguro de que por encima del ruido que pretende empañar esta realidad, la solidez académica de la red pública de centros de FP de Navarra, acompañada de las estancias formativas en empresas y organismos equiparados van a fortalecer aún más la empleabilidad y van a amplificar la enorme dimensión de la nueva FP. Enhorabuena a toda la delegación navarra", ha deseado el consejero, que ha recordado la "incidencia directa del dimensionamiento de la nueva FP en la reducción de la tasa de abandono escolar, que, con un 7,8% ha convertido a Navarra en la segunda comunidad autónoma española con menor tasa de abandono escolar".

En el escenario de la competición, acompañando al equipo navarro y organizando la presencia y la participación de la delegación han estado también estos días el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, además de la directora del Servicio de Planificación e Integración de la FP, Sonia García, y la directora del Servicio de Modernización e Innovación de la FP, Paula Remirez.

La delegación navarra en estas olimpiadas de FP ha estado compuesta por los estudiantes Roberto Carlos Chango Basarte (CIP ETI, soldadura), Pablo Sotil Berrueta (CIP Donapea, Reparación de carrocería), Luis Enrique Caseres González (CIP Donapea, Electrónica), Javier Liras Candela (María Ana Sanz, Desarrollo web), Vasil Tsvetelinov Nedyalkov (CI Estella, Instalaciones eléctricas), Eneko Idoate Muras (CIP ETI, Control Industrial), Stasy Paniagua Rodríguez (CI Burlada, Peluquería), Sara Ojer Lapido (CI Burlada, Estética), Carmen Rosa Vargas Arancibia (CI San Juan Donibane, Tecnología de la Moda), Manuel Elizalde Michelena (CI Donapea, Tecnología del Automovil), Rubén Abraham Delgado Fariñas (CI Burlada, Servicios de Restaurante y Bar), Xabier Sansiñena Larramendi (CI Donapea, Pintura del Automovil), Ricardo Sebastián Andrade De la Torre ( CI Maria Ana Sanz, Administración de Sistemas en red), Maroua Benaicha (CI María Ana Sanz, Escaparatismo), Agustín Tulio Santi Jimpikit (CIP ETI, Energías Renovables), Oskia Restituto Casado (Escuela Sanitaria ESTNA, Farmacia y Parafarmacia) y Alex David Villa Agudo y Mario Vergara Moreno (CIP ETI, Robótica Colaborativa). Encabezando la delegación han estado Iñigo Lerga, Iñigo Irazoki Ibarra y Alfonso Erro Ibero (Jefe de equipo).