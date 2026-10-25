Navarra participa en el Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles presentando sus proyectos en Tierra Estella y Leitza

Responsables del Bibliobús de Tierra Estella y del proyecto de la biblioteca móvil LAGA en la zona de Leitza. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha estado presente en el XII Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles, celebrado bajo el lema 'Bibliobuses: Derechos sin barreras' en la Ciudad da Cultura de Santiago de Compostela, a través de la presentación de dos comunicaciones centradas en los servicios de biblioteca itinerante en el ámbito rural de la Comunidad foral, como son la encuesta de satisfacción del Bibliobús de Tierra Estella y el proyecto de la biblioteca móvil LAGA en la zona de Leitza.

El encuentro nacional, que se ha desarrollado el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, ha abordado el "papel clave" de las bibliotecas móviles como "puente de acceso a la cultura, la igualdad y la inclusión en el medio rural". Navarra ha participado dentro del bloque de comunicaciones profesionales con las intervenciones de Iñaki Suso Espadas y Harkaitz Delgado Tobias, quienes han expuesto las experiencias y datos recogidos en sus respectivos proyectos territoriales, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Las presentaciones de las iniciativas navarras han tenido lugar en el marco del programa oficial del congreso, articuladas en torno a mesas de debate y coloquios. La primera intervención se celebró el viernes 23 de octubre, mientras que la segunda ponencia navarra se presentó este pasado sábado, 24 de octubre.

Además, el congreso ha reunido a profesionales e instituciones de todo el panorama nacional e internacional a través de ponencias inaugurales, mesas redondas, visitas comentadas a los bibliobuses expuestos y la entrega de los reconocimientos de la Asociación de Casas y Bibliotecas Móviles (ACLEBIM).

La iniciativa persigue poner en valor la función social de estos servicios "como garantía para el pleno ejercicio de derechos fundamentales en la ciudadanía rural, derribando las barreras materiales e impulsando el progreso de los pequeños núcleos de población".

PROYECTOS NAVARROS SELECCIONADOS

La encuesta de satisfacción entre las personas usuarias del Bibliobús de Tierra Estella es la comunicación presentada por Iñaki Suso Espadas, el viernes 23 de octubre, dentro del primer bloque de comunicaciones del congreso. La ponencia analizó los resultados y la percepción ciudadana sobre el servicio que presta esta unidad itinerante en la comarca de Tierra Estella, evaluando el impacto, la cercanía y la respuesta de los vecinos y vecinas ante las prestaciones bibliotecarias ofrecidas en sus municipios.

La biblioteca móvil LAGA es la propuesta que defendida por Harkaitz Delgado Tobias en el segundo bloque de comunicaciones del sábado 24 de octubre. El proyecto da a conocer la trayectoria y el modelo de intervención de esta biblioteca itinerante centrada en la zona de Leitza, destacando su labor de "cohesión social, fomento de la lectura y dinamización cultural" a través de un servicio de proximidad adaptado a las necesidades específicas de la comunidad rural de la zona.

Tanto el bibliobús de Tierra Estella y la biblioteca LAGA de Leitza, han estado presentes en la Exposición de bibliotecas móviles y en la visita guiada a la misma, una de las actividades programadas dentro del congreso.

XII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MÓVILES

La duodécima edición del Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles lleva por título 'Bibliobuses: Derechos sin barreras', y propone un punto de encuentro técnico para "demostrar el valor estratégico de la lectura y la información como motores de igualdad social". Durante tres jornadas, el programa de Santiago de Compostela ha combinado la exposición de buenas prácticas, la investigación basada en datos y actividades de intercambio profesional orientadas a "garantizar que toda la ciudadanía disponga de un acceso cultural público y de calidad independientemente de su lugar de residencia".