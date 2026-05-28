Navarra presenta en Madrid el proyecto UMANA,un modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad

Foto de familia durante la jornada de presentación nacional del proyecto de innovación social y tecnológica UMANA, en las instalaciones de CaixaForum Madrid, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro sirve para dar a conocer esta iniciativa e - Jesús Hellín - Europa Press

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha clausurado este jueves en CaixaForum Madrid la presentación del proyecto UMANA, una iniciativa de colaboración público-privada impulsada por el Departamento de Presidencia e Igualdad, Fundación 'la Caixa', Fundación TeReSA -que lidera el consorcio- y Fundación Hiberus, junto con entidades educativas y sociales especializadas en inclusión y formación adaptada.

Durante su intervención, el vicepresidente Remírez ha defendido una transformación tecnológica "con valores" y centrada en las personas, asegurando que "la tecnología solo tiene sentido si es capaz de mejorar la vida de las personas" y ha defendido que "el futuro será inclusivo o no será verdaderamente futuro". Asimismo, Remírez ha puesto en valor que iniciativas como UMANA representan "una manera diferente de entender y de abordar el futuro", basada en una innovación que "no levanta barreras, sino que las derriba" y donde la diversidad sea "una ventaja competitiva".

El vicepresidente también ha sostenido que, además, UMANA nace desde la convicción de que "las personas con discapacidad intelectual son agentes fundamentales en todo este proceso tecnológico, que tiene que traducirse en más autonomía, más empleo, más dignidad y proyectos de vida". Así, Remírez ha reivindicado el modelo navarro de innovación, "centrado en las personas" y ha destacado que la Comunidad foral es el territorio de España que más invierte en I+D en relación con su PIB y "una de las más fuertes en empleo tecnológico". "Las sociedades más avanzadas son aquellas que no dejan escapar el talento, también el talento diverso", ha añadido.

La jornada ha reunido a cerca de 70 representantes institucionales, entidades sociales, empresas tecnológicas y profesionales vinculados a la innovación social y digital para compartir experiencias y reflexionar sobre nuevos modelos de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual.

La apertura del encuentro ha corrido a cargo de Izaskun Azcona, delegada en Navarra de Fundación La Caixa, quien ha señalado que la jornada pretende ser no solo un espacio de aprendizaje, sino también una oportunidad para crear conexiones, plantear preguntas e impulsar colaboraciones futuras. "Con el impulso de Fundación La Caixa a proyectos como UMANA, Navarra tiene la oportunidad de consolidarse como un referente en innovación inclusiva: un territorio donde la tecnología y la formación se ponen al servicio de la igualdad de oportunidades y del pleno aprovechamiento del potencial humano de todas las personas, con y sin discapacidad", ha expuesto.

Por su parte, Javier Lagunas, vicepresidente de Fundación TeReSA y director gerente de Tasubinsa en la presentación institucional del proyecto, ha destacado la necesidad de impulsar un modelo de transformación tecnológica "sin barreras y sin etiquetas limitantes", capaz de situar la diversidad cognitiva como una ventaja competitiva y de favorecer entornos laborales más inclusivos, innovadores y sostenibles. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre instituciones públicas, empresas tecnológicas y entidades sociales como elemento clave para generar nuevas oportunidades de empleo adaptado.

La jornada ha incluido también una mesa de diálogo- en la que han participado Txerra García de Eulate, director general de Planificación, Innovación, Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas; Paula Estrada, directora de Fundación TeReSa; Mayte Ortín, consejera de Hiberus y vicepresidenta de Fundación Hiberus; Natalia Galbán, integrante del equipo docente del Curso de Especialización en IA del colegio El Molino-Fundación Ciganda Ferrer; Iñigo Galbete, alumno del colegio El Molino; y Ana Mejía, ex alumna del colegio El Molino y actualmente empleada del Servicio de Nuevas Tecnologías en TASUBINSA-, quienes han compartido experiencias vinculadas a la formación tecnológica adaptada, la accesibilidad, la innovación inclusiva y la incorporación de personas con discapacidad intelectual en entornos laborales digitales.

Asimismo, Leandro Pérez Manzanera, presidente de AUTELSI, ha ofrecido una intervención centrada en tecnología y discapacidad, abordando los retos y oportunidades que plantea la transformación digital desde una perspectiva inclusiva. Leandro Pérez ha trasladado su convencimiento de que "el sector tecnológico tiene la responsabilidad y también la oportunidad, de abrir nuevos espacios de inclusión laboral". "Y aquí es donde iniciativas como UMANA adquieren todo su sentido", ha dicho.

EL PROYECTO UMANA, EN DETALLE

UMANA es un proyecto de innovación social y tecnológica orientado a favorecer la integración laboral de personas con discapacidad intelectual mediante su incorporación al mercado de trabajo en entornos tecnológicos y digitales, a través de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. El programa se estructura en torno a cuatro ejes: empleo inclusivo, sensibilización estratégica y valor empresarial, formación adaptada y comunicación e impacto.

El proyecto contempla actuaciones relacionadas con ámbitos como la inteligencia artificial, la automatización de procesos, la gestión y tratamiento de datos, los servicios digitales y la accesibilidad tecnológica, promoviendo competencias profesionales adaptadas y nuevas oportunidades de empleabilidad.

El proyecto UMANA se articula a través de una gobernanza colaborativa, donde Fundación TeReSa (Technology Research for Social Advance) como máximo responsable, asume la coordinación general, liderando la planificación, ejecución y seguimiento de todas las acciones, así como la interlocución con los distintos agentes implicados, y Fundación La Caixa financia el proyecto, que asciende a 355.000 euros.

Por otro lado, la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno de Navarra, a través del Centro VidAAs, gestionado por la empresa pública NASERTIC, proporciona apoyo técnico e instrumental, con especial énfasis en las acciones de investigación, pilotaje y validación, asegurando que el proyecto se alinee con las políticas públicas de innovación social. La Fundación Hiberus, que conecta personas y tecnología para mejorar el futuro, ha desarrollado la adaptación de la herramienta de formación.