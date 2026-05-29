Navarra presenta el menor riesgo de pobreza desde 2019, con una subida del 23% en los ingresos anuales de los hogares

Datos ofrecidos por Nastat. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La última Estadística de la Renta de la Población Navarra del Instituto Navarro de Estadística (Nastat) acredita que la Comunidad foral presenta el menor riesgo de pobreza desde 2019, con una subida del 22,8% en los ingresos anuales de los hogares. En concreto, ha informado el Gobierno foral, los hogares de la Comunidad foral alcanzaron unos ingresos netos medios anuales de 45.453 euros en 2024, frente a los 37.010 euros registrados seis ejercicios antes.

Según la nota estadística publicada este viernes por el Nastat, la tasa de riesgo de pobreza relativa -que refleja la población con ingresos por debajo del umbral de pobreza en relación al conjunto de la población, no la pobreza absoluta- se situó en el 21,4% de la población navarra en 2024, cuatro décimas porcentuales por debajo de la registrada el año anterior, siendo la tasa más baja desde 2019, que es el año en el que empezó a utilizarse esta metodología.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, ha señalado que estos datos extraídos a través de estadística de la renta real de toda la población navarra reflejan una tendencia de reducción de las personas en riesgo de pobreza y pobreza severa, registrando ambas las menores tasas desde el año 2019. La consejera ha destacado que "se vuelve a demostrar que la desigualdad y la pobreza mejoran cuando existen gobiernos comprometidos con una agenda social fuerte y transformadora".

"Los avances logrados responden a una apuesta decidida por situar a las personas en el centro de las políticas públicas, fruto de medidas que fortalecen el empleo digno y consolidan la protección social como herramientas útiles para garantizar derechos y combatir la pobreza", ha expuesto Maeztu.

DESCIENDE LA POBREZA POR DEBAJO DE LOS 30 AÑOS

Según ha añadido el Ejecutivo, por localizaciones, la zona de Sangüesa fue la que presentó menor tasa de pobreza, un 16,9%, mientras que la Ribera del Ebro registró la cifra más elevada, un 29,6%.

Respecto a 2023, ha destacado el descenso de esta tasa de un punto porcentual para los hombres de 65 y más años y de ocho décimas porcentuales para las mujeres del mismo grupo de edad. Para las personas con edades comprendidas entre 16 y 29 años desciende siete décimas porcentuales, "destacando el descenso de ocho décimas porcentuales para las mujeres de este grupo de edad".

Por sexo, se dio una diferencia de 2,3 puntos porcentuales en la tasa de riesgo de pobreza, siendo mayor en las mujeres. Nastat atribuye la diferencia a que en la población de 65 y más años los ingresos medios por pensiones -que constituyen la principal fuente de renta en estas edades- son notablemente inferiores entre las mujeres, concretamente de 14.069 euros, frente a los 22.485 euros registrados para los hombres.

Según la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza era del 15,8% para las de nacionalidad española, del 35,7% para las personas con nacionalidad de la Unión Europea (UE-27) exceptuando España y del 65,7% para las personas cuya nacionalidad no era de un país de la UE-27.

Si se considera el umbral de riesgo de pobreza obtenido en la Encuesta de Condiciones de Vida llevada a cabo por el INE para el conjunto de España, ha añadido el Gobierno, la tasa de pobreza de la Comunidad foral desciende al 16,3%, 5,1 puntos porcentuales inferior a la registrada considerando el umbral de pobreza de Navarra.

Según ha expuesto, el índice de Gini, que cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos, se situó en 30,4, cinco décimas por debajo del registrado el año anterior, "lo que refleja estabilidad en la desigualdad de rentas", ha dicho. La distribución de la renta S80/S20 (indicador de desigualdad económica que mide la relación entre la renta total del 20% de la población con mayores ingresos y la del 20 % con menores ingresos) se situó en 6,4 registrando un descenso de cuatro décimas con respecto al año anterior.

Es decir, se produjo un ligero descenso entre la renta disponible total del 20% de la población con ingresos más elevados con relación a la del 20% con ingresos más bajos. También, ha continuado, se reduce la tasa de riesgo de pobreza severa, "que registra el dato más bajo desde 2019". El cálculo se establece de dos formas, considerando como umbrales el 30% y el 40% de la mediana de la renta por unidad de consumo.

Así, si tenemos en cuenta el 30%, la tasa de pobreza severa baja del 7,6% en 2023 al 7% en 2024 y si tenemos en cuenta el 40%, se reduce de un 11,9% en 2023 a un 11,2% en 2024, ha indicado el Gobierno.

LOS INGRESOS SUBEN UN 6,4% EN EL ÚLTIMO EJERCICIO ANALIZADO

Según ha informado el Ejecutivo, los ingresos netos de los navarros presentan también una evolución positiva. En concreto, los hogares de la Comunidad foral alcanzaron unos ingresos netos medios anuales de 45.453 euros en 2024, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a 2023 (42.715 euros).

El ingreso neto medio por persona se situó en 17.701 euros y el ingreso neto medio por unidad de consumo (obtenido dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo) en 26.177 euros, lo que supone un crecimiento de estos indicadores del 7,8% y del 7,3%, respectivamente, con respecto al año anterior.

Nastat constata diferencias en la renta anual neta por hogar dependiendo de que el perceptor principal fuera hombre o mujer. Si el perceptor principal era hombre, los hogares tuvieron unos ingresos medios de 48.944 euros, concentrándose en su mayor parte en los estratos de rentas intermedios y altos, mientras que, si era mujer, la renta por hogar se situó en 37.801 euros y se concentró en los estratos bajos. En el estrato de 12.001 a 15.000 euros se situó el 6,8% de estos hogares.