Navarra registra 9 casos de enfermedad por picaduras de mosquitos en lo que va de año

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

En lo que va de 2026 se han confirmado en Navarra 4 casos de enfermedad del Dengue, 4 de Chikungunya y uno de Zika en personas que habían viajado a Cuba, República Dominicana y Maldivas, según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en su informe epidemiológico correspondiente a la semana del 13 al 19 de abril.

Además, en diferentes zonas de Navarra se ha registrado la presencia del mosquito tigre (Aedes albopictus). Si este mosquito pica a una persona llegada de zonas endémicas infectada por el virus del Dengue, Chikungunya o Zika podría contagiar la infección al picar después a otras personas. En los últimos años se han registrado casos de transmisión autóctona de estas enfermedades en Francia, Italia y España.

Algunas de estas infecciones pueden ser asintomáticas o no ser diagnosticadas, pero podrían transmitirse al mosquito. Por ello, Salud Pública recomienda que toda persona que regresa a Navarra, tras haber visitado zonas tropicales donde pueda haber casos de alguna de estas infecciones, "extremen los cuidados" para evitar la picadura de mosquitos.

Toda persona que regresa a Navarra, tras haber visitado zonas tropicales donde pueda haber casos de alguna de estas infecciones, deben poner todos los medios para evitar la picadura de mosquitos (usar repelentes y evitar parques, jardines, orillas de ríos, huertas, zonas encharcadas, salidas al campo, etc.) durante 15 días o 10 días desde el inicio de síntomas.

Como recomendaciones generales para evitar problemas de salud relacionados con mosquitos, Salud Pública indica mantener patios, terrazas y jardines libres de objetos y recipientes que puedan acumular agua de riego o lluvia, por ser posibles puntos de proliferación de mosquitos. Además, las personas que van a viajar a una zona de riesgo, conviene que consulten las medidas preventivas en Sanidad Exterior y las apliquen para evitar las picaduras de mosquitos.

En lugares y fechas con posible presencia de mosquitos es recomendable vestir ropa de manga larga y pantalón largo de colores neutros, utilizar repelentes sobre la piel expuesta y ropa y evitar perfumes. En las viviendas, utilizar aire acondicionado o mosquiteras en ventanas y puertas e insecticidas ambientales.

INFECCIONES TRANSMITIDAS POR PICADURA DE GARRAPATAS

En 2025 se produjeron en Navarra 43 casos de tres enfermedades que pueden ser transmitidas por garrapatas: fiebre exantemática mediterránea (5 casos), enfermedad de Lyme (26 casos) y tularemia (12 casos). La proliferación de garrapatas podría verse favorecida por las primaveras y otoños más cálidos.

Las recomendaciones para la prevención son: evitar zonas de hierba alta y maleza densa; llevar pantalón largo, medias, manga larga, preferentemente de colores claros, y usar repelentes; al finalizar la actividad, revisar la piel para detectar y eliminar precozmente las garrapatas; y el tratamiento de los perros para evitar que tengan garrapatas.

En caso de picadura de una garrapata se recomienda extraerla lo antes posible con una pinza de punta roma y estrecha, sujetando la garrapata por la parte más próxima a la piel, mediante tracción suave y constante en dirección perpendicular a la piel, hasta que la garrapata se suelte espontáneamente. Después, lavarse las manos y la zona con agua y jabón neutro, y aplicar un antiséptico.

Posteriormente, observar la zona de la picadura y el estado general durante 4 semanas y consultar en el centro de salud si aparece enrojecimiento en la zona que se va extendiendo, inflamación, fiebre, malestar, ganglios inflamados, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o articular.

Salud Pública explica que la incidencia de estas infecciones en Navarra "no justifica el uso preventivo de antibióticos en todas las picaduras de garrapatas". El profesional de medicina valorará la prescripción de antibióticos "de forma individualizada y en función de los síntomas".

VIRUS RESPIRATORIOS

En otro orden de cosas, la incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria se situó en 372 casos por 100.000 habitantes y la de síndromes gripales en 8 casos por 100.000.

Esta semana se han confirmado 2 casos de covid que no requirieron hospitalización. Se han confirmado 4 casos de VRS, de los cuales, 3 fueron hospitalizados por esta causa y ninguno tenía edad pediátrica. Se han confirmado 4 casos de gripe y 2 fueron hospitalizados.

MORTALIDAD GENERAL

En la semana del 6 al 12 de abril se registraron 115 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se sitúa en valores habituales para esta época del año.