Navarra registró en junio la creación de 139 sociedades mercantiles, un 78,2% más que el mismo mes del año anterior

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

En junio de 2026 se crearon 139 sociedades mercantiles en la Comunidad Foral de Navarra, 61 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 78,2%, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades suma un total de 8.012 miles de euros, frente a los 6.184 miles de euros del año anterior (aumenta un 29,6%). El capital medio suscrito (57,6 miles de euros) disminuye un 27,3%.

En junio ampliaron capital 26 sociedades mercantiles, 9 más que en junio del año anterior. El capital suscrito en las ampliaciones alcanza los 7.279 miles de euros, frente a los 1.265 miles de euros en junio de 2025. El capital medio suscrito en estas operaciones es de 280,0 miles de euros, aumenta un 276,2% en tasa anual.

Finalmente, en el mes de junio se disolvieron 4 sociedades mercantiles, 3 menos que en el mismo mes del año anterior.

En el conjunto de España, el número de sociedades mercantiles creadas en junio aumentó un 1,7% respecto al mismo mes de 2025. El capital suscrito para su constitución supera los 344 millones de euros, con una disminución anual del 22,2%. El capital medio suscrito (30.847 euros) disminuyó un 23,5%. El número de sociedades mercantiles disueltas se situó en 1.814 sociedades, con un aumento del 14,6% respecto al mismo periodo del año anterior.