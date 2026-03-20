Navarra reivindica en el salón de turismo B-Travel su modelo de turismo "auténtico, sostenible y no masificado"

La consejera Esnaola, junto a representantes de Turespaña, Paradores de España, la Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y otros representantes institucionales. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha asistido este viernes a la apertura de la edición 2026 de B-Travel, el salón de turismo de la Fira de Barcelona, donde ha reivindicado a la Comunidad foral como destino turístico "auténtico, sostenible y no masificado, protector de su legado natural, su esencia y su identidad". En este sentido, ha remarcado que Navarra cuenta con un 33% de su territorio protegido, y ha defendido que la región es un destino en el que la "calidad del viaje y el respeto por la identidad del territorio son el verdadero lujo".

Este año, como se anunció el pasado mes de febrero, Navarra ha sido la región invitada a la feria. Además de agradecer a la organización este reconocimiento, durante su intervención Esnaola ha insistido además en la apuesta del Ejecutivo foral por el turismo regenerativo a través de la iniciativa 'Navarra, Huella Positiva'. "Se trata de una estrategia global, que trabaja un turismo con impacto positivo en quien nos visita, pero por supuesto en quien reside en nuestros pueblos y ciudades", ha explicado.

Asimismo, Esnaola ha aprovechado para compartir alguna de las novedades implementadas en el sector turístico en la Comunidad foral. Así, ha puesto como ejemplo la nueva plataforma de reservas de la Dirección General de Turismo, que permite gestionar reservas y aforos en tiempo real, "evitando la masificación y ofreciendo a los turistas visitantes alternativas en alojamiento, patrimonio y espacios naturales que garantizan la calidad de la experiencia".

También ha explicado la consejera la normativa sobre turismo itinerante implementada el pasado 2024, regulación "pionera en España" para autocaravanas y campers, destinada a garantizar la seguridad, los servicios y la sostenibilidad de los destinos.

La edición B-Travel 2026 se celebra en el Recinto Montjuïc de Fira Barcelona, entre el 20 y el 22 de marzo. Pretende servir de punto de encuentro entre viajeros de todas las edades, a través de un programa pensado para enriquecer la experiencia de las personas visitantes.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE NAVARRA

Durante el evento, la consejera ha remarcado también los atractivos turísticos que ofrece Navarra en múltiples áreas del sector turístico. Ha hablado así del senderismo y del turismo en bicicleta, destacando los 62 senderos distribuidos en nueve zonas que posee Navarra, y que promueven el contacto con la naturaleza y la vida rural. También ha señalado que la Comunidad ofrece rutas ciclistas "para todos los niveles y modalidades", y que cuenta con empresas que facilitan alojamientos, alquiler de bicicletas y actividades guiadas.

En el ámbito gastronómico, ha mencionado también el proyecto piloto 'Del Campo a la Mesa', una iniciativa financiada con Fondos Next Generation de la Unión Europea para crear una red de suministro que conecte directamente a productores locales con bares, restaurantes y hoteles de Navarra, lo que, en palabras de la consejera, "facilita el acceso a alimentos de proximidad y de calidad, revalorizando la cocina y el producto navarro, y ofreciendo a los visitantes una experiencia enogastronómica auténtica".

Por último, la consejera Esnaola ha destacado también el turismo de cielo nocturno, con rutas jacobeas certificadas con el reconocimiento de la Fundación Starlight. Especialmente, ha subrayado la preparación del Ejecutivo foral para el próximo eclipse solar de agosto de este año, con observatorios y medidas de seguridad y de movilidad.

CAMPAÑAS TURÍSTICAS

En el marco de la celebración de la feria, la consejera ha repasado alguna de las campañas turísticas impulsadas desde el Gobierno de Navarra. Entre ellas, ha señalado la estrategia narrativa 'Cuida de nuestro secreto', mediante la que Navarra invita a los visitantes a disfrutar del territorio "respetando su autenticidad y tradiciones, priorizando el contacto genuino con la cultura, la naturaleza y las personas".

También ha mencionado otras campañas como 'Manda la tierra', centrada en la enogastronomía y en los productos navarros; 'El turismo bien entendido', que se enfoca en el turismo como motor de desarrollo económico, cohesión social y sostenibilidad; o 'El Camino del Buen Vivir', que, en formato docuserie, propone un Camino de Santiago "experiencial, alejado del turismo masivo, promoviendo el respecto por paisajes, tradiciones y personas".

Ha recordado también la consejera que Navarra ha sido elegida como una de las diez regiones más acogedoras del mundo por la plataforma Booking.com, siendo la única región española en este ranking.