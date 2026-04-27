Navarra será territorio invitado en la XII edición del congreso de turismo rural Coetur, que se celebra en mayo en Cádiz

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XII edición de Coetur, congreso de turismo rural organizado por EscapadaRural, cuenta este año con la colaboración de Navarra como territorio invitado y dinamizador de la sesión de 'networking' que cerrará la primera jornada del congreso.

Coetur, que se celebra con el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo en la localidad de Villamartín, ubicada en la provincia de Cádiz.

Según han informado en un comunicado, durante la sesión de 'networking', los asistentes conocerán la historia enoturística de la Reyna de Copas Olite, que además de ofrecer catas dirigidas y venta de vinos propone visitas guiadas al castillo de Olite y su casco histórico; los ecodiseños de Baku Barrikupel, el negocio familiar de reutilización de las barricas de vino para diseñar y fabricar elementos decorativos y funcionales; el proyecto de la casa rural Markulluko Borda Rural Suites, parte de la iniciativa Huella Positiva de turismo regenerativo de Navarra, cuya experiencia se centra en crear un oasis de mariposas y aves en Elizondo; y Catering Cock, empresa de cátering que ofrecerá a los asistentes una degustación de quesos y pimientos de Navarra y elaborarán el Mojito de Rosado (Mojirose), cóctel tradicional elaborado con vino D.O.de Navarra, hierbabuena y lima.

Beatriz Pérez, de Reyna de Copas Olite; Amaia Prieto, de Baku Barrikupel; Maxux Goñi, de Markulluko Borda Rural Suites; y Carlos Rodríguez y Diana Díez, de Catering Cock, explicarán a los congresistas el origen, historia y elaboración de cada producto.

Asimismo, Cádiz será protagonista de Coetur con la participación de Adrián Pérez, técnico de Promoción y Comercialización Turística del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, en una mesa redonda sobre casos de éxito de experiencias agroturísticas.

Concretamente, hablará del 'Cultivo Desterrado', un proyecto de rediseño agrícola sostenible que "recupera y pone de nuevo en valor la huerta de navazo: uno de los sistemas tradicionales de cultivo más singulares del mundo, exclusivo -prácticamente- de la zona de Sanlúcar de Barrameda, con 800 años de historia y en peligro de extinción".

Ana Rivas Allo, directora general de Turismo del Gobierno de Navarra, ha destacado la "apuesta por el turismo rural" que hace el Visit Navarra con su presencia como territorio invitado en Coetur. "Navarra participa en Coetur 2026 con una propuesta que continúa la senda trazada en la dirección general de impulsar tipos de turismo especializados, de bajo impacto en número, pero de alto valor añadido, como son el turismo regenerativo, el enogastronómico, el cicloturismo, el de experiencias exclusivas o el turismo de naturaleza, entre otros. Avanzando, además, en este camino junto al sector privado, impulsando la competitividad y el empleo", ha afirmado.

Por su parte, Olivia Fontela, directora de Marketing de EscapadaRural, ha remarcado que "la sesión de networking es un momento clave que permite a los asistentes conocerse y compartir impresiones de la jornada y del sector del turismo rural".

"El congreso es, en este sentido, el punto de encuentro nacional del sector del turismo rural, y poder acompañar esta sesión con algunas experiencias turísticas de la región de Navarra es un añadido que, sin duda, hará que disfruten aún más de esta actividad", ha manifestado.

COETUR 2026: DOS DÍAS DE DEBATE, REFLEXIÓN Y NOVEDADES

Coetur es "un espacio de debate abierto, punto de encuentro e intercambio de experiencias cuyo objetivo es potenciar el sector del turismo rural".

Este año el programa cuenta con la participación de veinte líderes de opinión, expertos y profesionales del sector que, a través de ponencias, mesas redondas, debates y talleres prácticos, tratarán temas como la sostenibilidad y el equilibrio ambiental; la atracción de viajero internacional a destinos de interior; la transformación digital de los destinos; y de nuevas posibilidades de turismo como las experiencias agroturística y de km0.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de asistir a uno de los tres talleres en los que se abordarán temas cómo la 'Inteligencia Artificial (IA) aplicada al sector turístico: Estrategias y herramientas para mejorar la reputación online', impartido por Turisteach; un taller de creación de experiencias innovadoras para turismo rural y agroturismo liderado por Globaldit; así cómo prácticas para "mejorar la visibilidad del alojamiento rural y conseguir más reservas" en EscapadaRural.