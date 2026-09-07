Navarra Televisión retransmite este martes la procesión en honor a la Virgen de la Cerca de Andosilla

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión retransmitirá este martes la procesión en honor a la Virgen de la Cerca de Andosilla, en el marco de las fiestas patronales de la localidad.

La retransmisión comenzará a las 12.45 horas, una vez concluida la misa del día grande, y hará un seguimiento de la procesión durante todo su recorrido por las calles de Andosilla, según ha informado la propia cadena en una nota.

La periodista Paula Fernández será la encargada de poner voz a la retransmisión, mientras que Manolo Osorio, quien fuera alcalde de Andosilla entre 1999 y 2007, la acompañará en los comentarios, aportando contexto y las claves de una celebración religiosa que forma parte de la tradición y la identidad de la localidad.

El dispositivo contará también con la presencia del periodista Josu López, que estará a pie de calle a lo largo de todo el recorrido para recoger las impresiones de los protagonistas, acercar sus testimonios y mostrar los principales 'momenticos' de la procesión. De esta manera, la retransmisión combinará el seguimiento del acto religioso con el ambiente que se vivirá en las calles y la participación de vecinos y visitantes.

La retransmisión podrá seguirse también desde cualquier punto del mundo en la plataforma www.natvplay.es.