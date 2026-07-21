Navarra tramita más de 400 autorizaciones ambientales al año para realizar intervenciones en cauces fluviales

Actuación en Anoz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portal www.navarra.es incorpora desde este martes un nuevo trámite que hará más fácil la solicitud de autorización para realizar actuaciones en cauces naturales o artificiales y entornos fluviales de la Comunidad foral. Así, tanto personas físicas, como personas jurídicas como confederaciones hidrográficas, administraciones locales o empresas de servicios, podrán presentar sus solicitudes de forma digital, desde este mes de julio, siempre previa identificación en el sistema con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Esta petición debe realizarse siempre que se proyecte una actuación que pueda afectar a un cauce o a sus inmediaciones, especialmente si puede derivar en turbidez del agua o tener consecuencias en la fauna o a la vegetación de ribera. Hay muchos tipos de actuaciones, aunque las solicitudes más frecuentes son las destinadas a mantenimiento de cauces, cortas de vegetación, mantenimiento de infraestructuras (carreteras, puentes, tendidos eléctricos, etc.) y estabilización de taludes.

La solicitud, además de identificar al titular de la petición, debe reflejar la localización y motivo de la actuación, describir las tareas a acometer, incluyendo los medios materiales que se quieren emplear, y especificar la fecha prevista para la posible intervención. Es la Dirección General de Medio Ambiente, a través del personal técnico de la Sección de Calidad del Agua y Medio Fluvial, en muchos casos con la ayuda de Basozainak/ Guarderío de Medio Ambiente, la que se encarga del estudio y la toma la decisión final sobre cada solicitud.

Excluyendo lo relativo a la pesca, en los últimos años la Dirección General de Medio Ambiente viene gestionando una media de 415 expedientes al año. Este trámite estará también disponible en la web del agua en Navarra.

TODA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO TRÁMITE

Se trata de hacer una mejora en el procedimiento para facilidad de quién solicita y para ayudar a una tramitación "más ágil". Para facilitar la transición, durante un tiempo la vía on line convivirá con la presentación física de la solicitud en las oficinas de registro previstas por la normativa o las de atención de Gobierno de Navarra, que es como se venía haciendo hasta ahora.

El trámite se ha diseñado para que la persona solicitante pueda acceder a la plantilla que permiten registrar la información solicitada para el estudio de la petición. Para completar el trámite la plantilla se debe descargar, rellenar y subirse a la web. En ese mismo espacio se encuentra también el acceso a las normativas que recogen las limitaciones generales y específicas previstas por la ley de este tipo de actuaciones, así como las normas de pesca en cada región piscícola. El desarrollo web permite, navegando de forma intuitiva, saber la región a la que pertenece cada cauce.

Caso de que la solicitud sea autorizada, la persona o entidad solicitante recibirá un informe técnico donde se recogerán las condiciones ambientales a cumplir para que la actividad solicitada no cause perjuicios ambientales. Entre los principales factores que se tienen en cuenta está la afección a espacios protegidos o especies vulnerables o catalogadas.

QUIÉN Y CUÁNDO SE PIDE

Excluyendo la gestión piscícola, en los últimos años se vienen gestionando una media de 415 expedientes de actuaciones en el medio fluvial; en esa media se incluye el año 2021, en el que las riadas del mes de diciembre hicieron aumentar las solicitudes de actuación en torno a un 20%. Del total de expedientes tramitados, un 97% fueron solicitudes; únicamente un 3% de los expedientes tramitados fueron denuncias por infracciones al medio ambiente fluvial.

En relación a la localización de los trabajos, en el 87% de los casos afectan a la vertiente mediterránea y sólo en el 13% restante se referían a la vertiente cantábrica. Por el origen de las peticiones, más de la mitad de las solicitudes provinieron de entidades públicas: un 33% llegaron desde las dos confederaciones hidrográficas presentes en Navarra, y más de un 20% fueron solicitudes de entidades locales. De entre las peticiones privadas, la mayoría correspondieron a personas propietarias de terrenos agrícolas.

La cifra de 415 expedientes supone solo una parte de las actuaciones en cauces de cada año, ya que, además, Gobierno de Navarra desde el año 2008, promueve trabajos y obras de restauración fluvial para mitigar los impactos de la actividad humana en los ríos, renaturalizándolos y mejorando su biodiversidad. Este último tipo de actuaciones de carácter ambiental se gestiona directamente desde el propio departamento que, además, realiza convocatorias de subvenciones a entidades locales y promotores privados con este mismo fin.

DOS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE PESO ASIMÉTRICO

Los recursos hídricos de todo el territorio, cauces, lechos y acuíferos son, de interés público y, junto con las aguas continentales superficiales y subterráneas están clasificados legalmente como Dominio Público Hidráulico, por lo que la ley los somete a un régimen de intervención administrativa estricto con regulación de 'zonas de policía' y 'zonas de servidumbre'.

Las confederaciones hidrográficas son los organismos de cuenca que realizan la planificación hidrológica y emiten las autorizaciones de actuación en ríos. Las comunidades autónomas, por su parte, son las que dan el visto bueno a esas actuaciones ya que se trata de que, desde el punto de vista ambiental, las intervenciones no perjudiquen, o incluso sirvan para mejorar el ecosistema propio del río.

En el caso de Navarra, de la cifra de 80 solicitudes proveniente en 2025 de confederaciones (25% del total), en el 86% de los casos son de la Confederación Hidrográfica del Ebro y en el 14% de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y es que el agua de los ríos de Navarra llega a dos mares diferentes. Por un lado, el 90% de la superficie foral vierte sus aguas al mar Mediterráneo a través del río Ebro (afluentes Odrón, Ega, Arga, Aragón Alhama y Queiles) y el 10% de la superficie de Navarra vierte sus aguas al mar Cantábrico, a través de los ríos Oria, Urumea, Bidasoa y dos cauces de vergencia francesa: La Nive y La Nivelle.