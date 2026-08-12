Navarra ve ampliada su asignación de fondos Next Generation en más de 38 millones de euros

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de junio finalizó en Navarra con 657,88 millones de euros de financiación de fondos MRR asignados. Asimismo, a finales de ese mes, se habían recibido 604,84 millones de las cuantías derivadas de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinadas a la Comunidad Foral.

Por otro lado, al término del mes de junio estaban autorizados 663,11 millones de euros de gasto para el periodo comprendido entre 2020 y 2026 y se encontraban en fase de ejecución proyectos por una cuantía de 556,85 millones, según detallan desde el Gobierno foral en un comunicado.

El volumen global de financiación de fondos MRR asignados a la Comunidad Foral de Navarra ha pasado, pues, de 619,55 millones a 657,88 millones. Este aumento de financiación responde a un Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de mayo de 2026, por el cual se concede a la Comunidad Foral de Navarra un importe adicional de 38.400.730,21 euros para aumentar los fondos destinados al proyecto Nuevo Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP) en Noáin (Valle de Elorz).

Posteriormente, en la Conferencia Sectorial que se celebró el 22 de junio de 2026, se incrementó la financiación que se había otorgado al subproyecto C12.I03.P05.S05 'Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos (Adenda). Navarra' en 38,4 millones. Con esta suma se financia esta infraestructura, que estaba ya realizada, edificada con criterios ambientales y financiada con fondos propios.

En cuanto a los datos de proyectos gestionados por cada departamento, las cifras se mantienen estables. Así, los proyectos que gestiona la Administración de la Comunidad foral se sitúa en 151 y, por departamentos, el de Cultura, Deporte y Turismo y el de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial siguen siendo los que más acciones ejecutan y más financiación concentran, con 24 proyectos y 111,8 millones de euros respectivamente para el periodo 2020-2026.

Esta información ampliada se publica en la web Gobierno Abierto, con datos sobre cuantías, número de proyectos y personas o entidades beneficiarias, con la mencionada excepción en los primeros meses del año derivada de los procesos contables de finales de 2024.

La misma información figura también en nextgeneration.navarra.es, la web en la que, además, se encuentra la información genérica sobre los Next Generation, las convocatorias que afectan a la Comunidad foral y las dudas más habituales en torno a estas ayudas.