La nueva equipación del Athletic o el cierre de las piscinas de Larrabide, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La polémica en torno a la nueva camiseta del Athletic Club de Bilbao, en la que se incluye un mapa de Euskal Herria con una ikurriña, que ha provocado las críticas de UPN, PPN y Vox, o el cierre de las piscinas de Larrabide, donde se prevé la construcción de unas piscinas olímpicas, son algunos de los temas que centrarán la sesión de este lunes de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Así, los representantes políticos votarán una propuesta de declaración institucional, presentada por el parlamentario de Vox, por la que el Parlamento de Navarra "condena firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao.

En el apartado de las comparecencias, UPN ha solicitado que la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, explique "la falta de helicóptero medicalizado en Navarra"; mientras que Vox ha pedido la comparecencia del parlamentario del PSN Ramón Alzórriz para que "explique su presunta implicación en los hechos que se relatan en la querella admitida a trámite por parte de un juzgado de Pamplona por el caso de Sendaviva".

Por otro lado, el PPN ha registrado una moción que insta al Gobierno de Navarra a que "paralice cualquier decisión que suponga la eliminación de las actuales piscinas de verano de Larrabide". EH Bildu ha presentado una iniciativa, por su parte, que pide analizar, antes de finalizar 2026, "si es discriminatorio impedir el acceso a la valoración de discapacidad a personas en situación irregular". Mientras que Vox quiere instar al Estado a "garantizar que todas las unidades de la Guardia Civil que lo requieran en su combate contra el narcotráfico y la criminalidad organizada dispongan del equipamiento necesario para actuar con plena eficacia y seguridad".

A su vez, el PSN ha registrado tres mociones. La primera reafirma el compromiso del Parlamento "con la defensa y la garantía del ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". Además, los socialistas quieren instar al Gobierno de España a que "continúe defendiendo ante la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea la puesta en marcha de un fondo extraordinario" para compensar el sobrecoste de los fertilizantes; y al Gobierno de Navarra a "mejorar la accesibilidad en materia de prevención y atención del bienestar emocional y salud mental en los servicios públicos".