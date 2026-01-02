Un nuevo centro de telecomunicaciones en Bardenas garantiza la conectividad de los servicios de emergencia en la zona

Visita al centro de telecomunicaciones de Nasertic en las Bardenas Reales. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra instalado en Bardenas Reales garantiza las comunicaciones y el funcionamiento de los servicios esenciales relacionados con la seguridad pública y la gestión de emergencias en esta zona. Gracias a ello, Policía Foral, el Servicio de Bomberos de Navarra, los recursos de ambulancias y el Servicio de Protección Civil y Emergencias y su Centro de Gestión 112-SOS Navarra ven ya garantizada su conexión ante situaciones de emergencias cuando operen en esta zona.

La nueva instalación permitirá asimismo mejorar la conectividad el conjunto de la ciudadanía a unas 10.000 hectáreas de este parque natural, en el momento en el que haya un operador habilitado.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García y el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, José María Agramonte, han visitado la nueva instalación que mejora en la zona la cobertura de la red TETRA de comunicaciones de emergencia del Gobierno de Navarra.

En la visita ha participado también Luis Campos, director gerente de NASERTIC; Josean Vizcay, director general de Telecomunicaciones y Digitalización; Jesús Izal, Director de Telecomunicaciones de NASERTIC y Ainhoa Remírez, Responsable área de infraestructuras de telecomunicación; así como José Antonio Fraile, suboficial del Parque de Bomberos de Tudela; y Abel Bengoechea, técnico de Protección Civil. Asimismo, Juan Carlos Ciria, director del CIP ETI de Tudela, así como parte de su equipo de profesorado han participado en la presentación de esta nueva infraestructura.

Según explican desde el Ejecutivo foral, la construcción de este nuevo Centro de Telecomunicaciones es fruto de un convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Navarra y la Comunidad de Bardenas Reales que ha contado con un presupuesto de ejecución de 325.361 euros, financiado por la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra con 210.978 euros y por la empresa pública NASERTIC con 114.383 euros. Además, la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización se ha hecho cargo de la instalación de la estación base TETRA que ha supuesto una inversión de 40.000 euros.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

El nuevo centro de telecomunicaciones abarca un espacio vallado e interconectado de 1.170 metros cuadrados, que incluyen una caseta técnica de 76 metros cuadrados y una torre de telecomunicación de 30 metros de altura. La instalación cuenta con sistemas eléctricos, equipos de climatización y control, sistemas de vigilancia y supervisión a distancia.

La instalación cumple con los criterios de sostenibilidad y respeto con el medioambiente, y está diseñado para operar de manera autónoma en ausencia de suministro eléctrico, aspecto crucial dado el entorno singular en el que se encuentra. Para ello las instalaciones funcionan mediante el uso de energías renovables a través de paneles solares fotovoltaicos y baterías para la autogeneración de la energía eléctrica necesaria, además de otros elementos de aseguramiento del suministro eléctrico como un grupo electrógeno.

El nuevo centro podrá albergar también equipamiento de telefonía móvil y de sistemas de comunicaciones para la gestión del propio entorno de Bardenas.

La instalación se encuentra ubicada en la zona conocida como Loma Negra, situada a 646 metros de altitud. Su puesta en marcha, operación y mantenimiento ha corrido a cuenta de Nasertic, empresa pública adscrita al departamento de Presidencia e Igualdad, quedando así integrada en la red de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra.

135 CENTROS REPARTIDOS POR NAVARRA

El Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Nasertic, cuenta con 135 centros de telecomunicaciones repartidos por todo el territorio foral para garantizar que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, pueden acceder a los servicios de telecomunicaciones, favoreciendo así la igualdad de oportunidades.

Estos centros se sitúan en lugares estratégicos, como montes y zonas de difícil acceso o áreas con poca población, donde no resulta rentable para las empresas privadas intervenir.

Estos centros prestan servicios de telecomunicaciones de interés general, como la atención a las emergencias, garantizando la comunicación de los servicios de seguridad y emergencias. Asimismo, aseguran la conectividad de la red corporativa de Gobierno de Navarra en la zona, a través de banda ancha en la que se integran centros de salud, juzgados, centros educativos, así como otras sedes públicas administrativas.

Permiten también que los servicios de telecomunicaciones lleguen a las zonas más remotas y alejadas, mediante radio enlaces de transporte de datos de alta capacidad entre los propios centros. Y aseguran la conexión universal de la telefonía móvil, Internet o la radio para toda la ciudadanía, compartiendo las infraestructuras con empresas privadas y operadores de telecomunicaciones bajo principios de igualdad, neutralidad y transparencia. Cabe destacar que casi el 100% de la población navarra recibe señal de televisión y radio y más del 99,5% de las personas tienen acceso a internet.

Asimismo, los centros de telecomunicaciones facilitan la prestación de servicios como la televisión local y la televisión digital terrestre (TDT) de manera gratuita en toda Navarra.