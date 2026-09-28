El número de hipotecas sobre viviendas en Navarra disminuye un 0,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de julio es de 455, lo que supone un descenso del 0,2% respecto al mismo mes de 2025.
Respecto al mes anterior, la tasa de variación mensual disminuye un 11,5%, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).
El capital total prestado en Navarra para las hipotecas sobre viviendas en julio es de 70,4 millones de euros, registrando un descenso del 1,7% respecto al mismo mes de 2025.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en Navarra durante el mes de referencia disminuye un 1,4% respecto a julio del año anterior y se sitúa en 154.826 euros.
En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en julio disminuye un 3,5% respecto al mismo periodo de 2025. El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 10,9% y se sitúa en 180.785 euros.
HIPOTECAS SOBRE EL TOTAL DE FINCAS
En total, en el mes de referencia, se registraron 531 constituciones de hipotecas sobre fincas en Navarra inscritas en los registros de la propiedad -siendo 607 en el mismo mes del año anterior-, de las que 521 son urbanas y 10 son rústicas. Dentro de las urbanas hay 455 viviendas, 6 solares y 60 'otras urbanas'.
El capital total prestado para el conjunto de las nuevas hipotecas constituidas en la Comunidad foral disminuye un 1,4% respecto al mismo mes de 2025, y se sitúa en 126 millones de euros.
El importe medio del conjunto de hipotecas constituidas en Navarra en julio es de 237.277 euros, un 12,7% superior al del mismo periodo de 2025.