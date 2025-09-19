Las obras en Casa Seminario obligan a cerrar la Oficina de Turismo de Pamplona, que no abrirá hasta primavera de 2026

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de Pamplona, ubicada en la Plaza Consistorial, ha cerrado sus puertas de forma provisional debido a las obras de reforma que se están acometiendo en el edificio de Casa Seminario. El avance de los trabajos para "modernizar el inmueble y mejorar su eficiencia energética" ha obligado a cerrar la oficina. No hay prevista una fecha de reapertura, pero no será antes del mes de mayo de 2026, según ha informado el Ayuntamiento.

El cierre está indicado a través de cartelería instalada en puntos clave, que dirigen a las personas visitantes hacia los espacios habilitados para ofrecer información, tanto sobre Pamplona como de otros puntos de interés en la comunidad de Navarra. La información se facilita en castellano, euskera, inglés y francés.

Para atender a las personas que visitan la ciudad, el personal de la Oficina de Turismo se ha reubicado para reforzar el servicio de información turística en tres enclaves céntricos: el Centro de Interpretación del Camino de Santiago - Ultreia, ubicado en la calle Mayor, 20; el Espacio SanfermIN! Espazioa, en la cuesta de Santo Domingo, s/n; y el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona, en el Fortín de San Bartolomé, en la calle Emilio Arrieta s/n.

Las tres instalaciones abren, de lunes a sábado, de 10 a 14 y de 15 a 18 horas, y los domingos, solo por las mañanas, de 10 a 14. Estos horarios corresponden a la temporada media, hasta el 31 de octubre; a partir del 1 de noviembre, el horario de tarde se reduce en una hora, de 15 a 17 horas. En el caso del Fortín de San Bartolomé, permanece abierto durante todo el mes de septiembre.